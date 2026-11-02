شباب الأهلي لم يطلب تأجيل مباراته أمام الهلال.. وجاهز لقمة "النخبة"

وصلت بعثة نادي شباب الأهلي إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الإثنين استعداداً لخوض المواجهة أمام الهلال، المقررة غداً الثلاثاء في الساعة 22:15 بتوقيت الإمارات، على استاد «المملكة أرينا»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن «نادي شباب الأهلي لم يطلب في أي وقت، سواء من الاتحاد المحلي أو الآسيوي، تأجيل المباراة، إذ جرى التواصل بين المديرين التنفيذيين منذ أكثر من أسبوع قبل موعد المباراة، وتم التوافق وتأكيد الحضور عبر جميع الوسائل المتاحة».

وأكد المصدر أن «انتظار تأكيد حجوزات الطيران كان العقبة الرئيسة، وتمت معالجتها من خلال المتابعة المستمرة للتحديثات الواردة من سلطات الطيران في كلٍّ من مطارَي المغادرة والوصول».

ويتصدر شباب الأهلي، بالمشاركة مع العين، ترتيب مجموعة غرب آسيا التي تضم 16 نادياً، برصيد تسع نقاط، محققاً العلامة الكاملة بعد ثلاثة انتصارات، فيما يأتي الهلال في المركز الخامس برصيد ست نقاط.