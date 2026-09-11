دبي تستضيف «الجولة العالمية لكرة السلة 3×3»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة ومجلس دبي الرياضي عن استضافة دبي لبطولة «الجولة العالمية لكرة السلة 3×3» لعام 2026، من خلال استضافة إحدى جولات «الماسترز» العالمية يومَي السابع والثامن من نوفمبر المقبل، وذلك ضمن شراكة استراتيجية تمتد لثلاث سنوات وتستمر حتى عام 2028.

وتشهد جولة دبي مشاركة نخبة من أفضل فِرَق ونجوم العالم في كرة السلة (3×3)، من بينهم أبطال أولمبيون وحملة الألقاب العالمية والأوروبية، في منافسات حاسمة يتنافس فيها اللاعبون لحصد نقاط التصنيف الدولي والجوائز المالية في مواجهات تتضاعف فيها أهمية كل استحواذ ونقطة، ما يضيف واحدة من أبرز الوجهات الرياضية والسياحية في العالم إلى مسار البطولة التي تجوب أربع قارات.

وتأتي جولة دبي كمحطة رئيسة مهمة قبل توجه الفِرَق واللاعبين إلى الجولة الختامية للبطولة العالمية المقررة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يومَي 12 و13 ديسمبر 2026، وكانت منافسات الموسم قد انطلقت من مدينة أوتسونوميا اليابانية يومي 25 و26 أبريل الماضي، لتجوب بعدها مدناً عالمية عدة، مقدمةً تجربة رياضية متكاملة تجمع بين قوة التنافس المونديالي والموسيقى والأجواء الجماهيرية التفاعلية التي تُشكل جوهر هذه الرياضة الحضرية.

دعم وتطوير كرة السلة

وأكد مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، عيسى شريف، أن استضافة دبي لهذا الحدث تُمثل خطوة محورية لدعم وتطوير كرة السلة في الإمارة، وقال: «تنسجم استضافة دبي للجولة العالمية لكرة السلة 3×3 مع طموحات ومستهدفات (خطة دبي للرياضة 2033)، ونحن فخورون بتعزيز علاقتنا القوية مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، والترحيب بواحدة من أهم البطولات العالمية في مجتمعنا». وأضاف: «يسهم استقطاب أفضل لاعبي العالم إلى دبي في دعم تركيزنا الاستراتيجي على تطوير المواهب، وتوفير فرص استثنائية لإلهام الجيل القادم من اللاعبين، وربط المواهب المحلية بأعلى المستويات التنافسية للعبة، لقد أصبحت دبي موطناً للفعاليات العالمية، واستضافة الجولة العالمية لكرة السلة 3×3 ترسّخ مجدداً التزامنا بتعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للرياضة الدولية».

من جانبه، رحّب المدير التنفيذي لمسابقات كرة السلة 3×3 في الاتحاد الدولي لكرة السلة أليكس سانشيز، بانضمام دبي إلى مسار الجولة، قائلاً: «يسعدنا الترحيب بدبي ضمن روزنامة الجولة العالمية لهذا الموسم؛ فقد رسّخت الإمارة مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية في مجالات السياحة والترفيه واستضافة الفعاليات الكبرى، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية رياضية مذهلة ورؤية مستقبلية طموحة لتطوير قطاع الرياضة».

وحضر مراسم الإعلان عن استضافة دبي لبطولة «الجولة العالمية لكرة السلة 3×3» لعام 2026، مدير اتحاد الإمارات لكرة السلة محمد الحمادي.