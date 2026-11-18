حافظ منتخب الإمارات على صدارة المجموعة الثالثة في تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً، بعد تعادله مع نظيره السوري (1-1)، أمس، على استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات.

وأنهى المنتخب السوري الشوط الأول متقدماً بهدف، سجله في الدقيقة 30 قصي الصالحاني، قبل أن ينجح الأبيض الصغير في إدراك التعادل عن طريق سالم جمال من ركلة جزاء خلال الوقت المحتسب بدل الضائع (93)، ليحصد نقطة ثمينة أبقته في صدارة المجموعة.

ورفع المنتخبان الإماراتي والسوري رصيدهما إلى سبع نقاط لكلٍّ منهما، مع احتفاظ الأبيض بالمركز الأول بفارق الأهداف.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حقق منتخب بنغلاديش الفوز على ماكاو بهدف من دون مقابل، في اللقاء الذي أُقيم على استاد سعود بن صقر القاسمي في رأس الخيمة.

ويختتم الأبيض الصغير مبارياته في التصفيات بمواجهة بنغلاديش، يوم الجمعة المقبل، على استاد نادي الإمارات، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة، فيما يلتقي المنتخب السوري مع نظيره البوتاني.

ووفقاً لنظام التصفيات، تتأهل المنتخبات الحاصلة على المركز الأول في المجموعات السبع إلى النهائيات، لتنضم إلى المنتخبات التسعة التي ضمنت تأهلها، من أجل استكمال قائمة المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً.