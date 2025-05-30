5 مشاهد فنية تصاحب «الموسم الاستثنائي» لخورفكان في دوري المحترفين

نجح فريق خورفكان في تقديم موسم استثنائي خلال دوري أدنوك للمحترفين 2024-2025، بعد أن أنهى الموسم في المركز الثامن برصيد 33 نقطة، مستثمراً القيادة الفنية الناجحة للمدرب المواطن، عبدالمجيد النمر، واستقطاب شركة كرة القدم نخبة من أفضل اللاعبين من المواطنين والمقيمين والأجانب، إضافة إلى جمهور حرص على دعم الفريق طوال مباريات الموسم، وتبرز إلى الواجهة خمسة مشاهد فنية صاحبت مشوار «النسور» خلال الموسم:

البقاء السادس

نجح فريق خورفكان في البقاء بدوري المحترفين للموسم السادس على التوالي، وبشكل مبكر، في إنجاز مميز يحققه النادي للمرة

الأولى، إذ سبق له الصعود إلى دوري المحترفين في موسم 2008-2009، لكنه هبط إلى دوري الدرجة الأولى في نهاية الموسم.

مركز متقدم

أنهى خورفكان الموسم في المركز الثامن، وهو أفضل مركز يحققه في جميع المواسم وبرصيد 33 نقطة التي تعد رقماً قياسياً للفريق، ويعد ثالث أفضل عدد من النقاط تحققها الفِرَق الصاعدة، بعد عجمان (44 نقطة) في موسم 2022-2023، وكلباء (39 نقطة) في موسم 2020-2021.

نجاح النمر

يحسب للمدرب المواطن، عبدالمجيد النمر، قيادة الفريق لتحقيق أفضل سلسلة انتصارات في تاريخ الفريق، عندما قاد «النسور» في الموسم المنصرم للفوز في خمس مباريات متتالية على كل من كلباء والعروبة والوصل والجزيرة ودبا الحصن، وتعادل مع البطائح، جامعاً 16 نقطة في ست مباريات.

انتصارات تاريخية

حقق فريق خورفكان انتصارات تاريخية، منها الفوز على الوصل ذهاباً (4-3)، وإياباً (2-1) وعلى الجزيرة (1-0) كما حقق التعادل أمام فرق كبيرة مثل شباب الأهلي والعين والنصر.

نتائج إيجابية

حقق فريق خورفكان تسعة انتصارات وستة تعادلات، تعد رقماً قياسياً جديداً للفريق قياساً بالمواسم الماضية، متفوقاً بذلك على موسم 2021-2022، الذي حقق خلاله ثمانية انتصارات، وأربعة تعادلات.