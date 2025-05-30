جوناتاس يعود من الإعارة إلى قائمة العين المونديالية

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب الجناح، جوناتاس سانتوس، عاد إلى صفوف نادي العين، عقب انتهاء فترة إعارته إلى نادي الوصل، وأصبح ضمن قائمة «الزعيم» المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق منتصف الشهر المقبل.

وجاءت عودة سانتوس بعد عدم رغبة نادي الوصل في تمديد إعارة اللاعب، ضمن المشروع الفني الجديد الذي ينفذه «الإمبراطور»، والذي شمل الاستغناء عن خمسة لاعبين دفعة واحدة.

ويُعد سانتوس (22 عاماً) من الأسماء الواعدة في الكرة الإماراتية، وقد أسهم في تتويج العين بلقب دوري أدنوك للمحترفين موسم 2021-2022، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي موسم 2022-2023، ودوري أبطال آسيا 2023-2024.

وأبرم نادي العين صفقة واحدة فقط، حتى الآن، بتعاقده مع هداف الدوري المغربي، حسين رحيمي (23 عاماً) شقيق لاعب الفريق سفيان رحيمي، قادماً من الرجاء البيضاوي، بعقد يمتد حتى عام 2029، ليبدأ مشواره مع الفريق من بوابة البطولة العالمية.

كما جدد النادي عقد المهاجم الشاب محمد عوض الله (23 عاماً) حتى عام 2028، في خطوة تعكس ثقة الإدارة بالمواهب الصاعدة، واستمراراً لنهج النادي في بناء فريق تنافسي متوازن، من خلال دعم الكفاءات الشابة، وتوفير البيئة التي تضمن تطورها وتألقها.

من جانب آخر، تغادر بعثة فريق العين إلى الولايات المتحدة الأميركية الأسبوع المقبل لإقامة معسكر قصير، قبل المشاركة في منافسات كأس العالم، على أن ينضم اللاعبون الأجانب الدوليون إلى المعسكر مباشرة بعد انتهاء مشاركاتهم مع منتخبات بلادهم.

ومن المقرر أن تتوجه البعثة على دفعات عبر «طيران الاتحاد»، في حين ستضم الدفعة الأخيرة لاعبي العين المرتبطين باستحقاق المنتخب الوطني الإماراتي، وهم خالد عيسى، ويحيى نادر، وكوامي أوتوي.