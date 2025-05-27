الشارقة بطلاً لدوري اليد للمرة التاسعة توالياً

توج فريق الشارقة بطلاً لدوري «أقوياء اليد» للمرة التاسعة توالياً، والـ 19 في تاريخه، بعد تعادله مع مضيفه شباب الأهلي بنتيجة (27-27) في مباراة جمعتهما اليوم الثلاثاء لحساب الجولة الختامية من الدور المجمعة الثانية في الدور النهائي للبطولة.

وسبق النهائي، وعلى الصالة ذاتها، حسم مليحة للمركز الثالث والميدالية البرونزية عقب فوزه على النصر (28-25).

وأهدى التعادل فريق الشارقة الحفاظ على صدارته الترتيب العام للدور النهائي برصيد 11 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي الذي بقى في مركز الوصيف، فيما أنهى مليحة الدور النهائي برصيد ست نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب المركز الرابع.