بينهم 4 «أجانب».. نادي النصر يستغني عن 9 لاعبين

وجه نادي النصر الشكر إلى 9 لاعبين (خمسة مواطنين وأربعة أجانب) في أولى مراحل إعداد الفريق للموسم المقبل التي يقودها مجلس الإدارة الجديد بقيادة حميد الطاير، من أجل استعادة امجاد النادي والعودة إلى منصات التتويج في الموسم المقبل.

ونشر النادي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إكس» قائمة باللاعبين المغادرين مع توقيع الشكر لهم، وضمت القائمة، كل من: الهولندي يوري فير، والصربي سمير ميميسيفيتش، والبرازيلي ماتيوس دي أوليفيرا، والسويسري هاريس، وراشد عمر، ويوسف العامري، ومحمد عبد الرحمن، وناصر النعيمي، ومايد الطنيجي.

يذكر أن النادي مرتبط بعقود مع لاعبين أجانب، هم الإيطالي غابياديني، الذي خرج من القائمة في الانتقالات الشتوية لكنه لازال يملك عقدا مع النادي لمدة عام، إضافة إلى الكولومبي أغوديلو، الذي كان معارا إلى نادي الوحدة في الموسم الماضي وقدم أداءاً جيداً، حيث كان قد تم إعارته بسبب عدم قناعة المدرب الهولندي شرودر بقدراته، كما سيتظم في الفريق اللاعب البلجيكي عثمان بوسعيد، إضافة إلى اللاعب المقيم مروان أزرقان.