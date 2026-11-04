يامال يصنع التاريخ أوروبياً.. ورافينيا يلحق برونالدينيو

خرج برشلونة بمكاسب تتجاوز النقاط الثلاث من فوزه على أستون فيلا الإنجليزي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا، بعدما شهدت المواجهة إنجازًا تاريخيًا للامين يامال، ومحطة تهديفية بارزة للبرازيلي رافينيا.

وافتتح يامال التسجيل في الدقيقة السابعة، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف قبل بلوغ العشرين في تاريخ البطولة، مواصلًا حضوره اللافت في المسابقة القارية.

وأضاف رافينيا هدفين في الدقيقتين 52 و64، ليرفع حصيلته بقميص برشلونة إلى 94 هدفًا، معادلًا رصيد مواطنه رونالدينيو مع النادي الكاتالوني.

ولم تقتصر الأرقام الفردية على صاحبي الأهداف، إذ شهدت المباراة وصول الهولندي فرينكي دي يونغ إلى مشاركته رقم 300 مع برشلونة، بعدما دفع به المدرب هانزي فليك خلال الشوط الثاني.

ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى تسع نقاط من أربع مباريات في مرحلة الدوري، معززًا موقعه في المنافسة على المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة إلى دور الـ16.

وفي المقابل، أنهى الفريق الإسباني البداية المثالية لأستون فيلا، الذي دخل اللقاء بثلاثة انتصارات متتالية، قبل أن يتلقى خسارته الأوروبية الأولى هذا الموسم.