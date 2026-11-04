«أنا لست محمد صلاح».. باركولا يرد على مقارنات ليفربول

رفض الفرنسي برادلي باركولا، لاعب ليفربول الإنجليزي، اختزال تجربته مع الفريق في محاولة تعويض رحيل النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا رغبته في ترك بصمته الخاصة داخل النادي.

وقال باركولا، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» نقلتها وسائل إعلام، إن صلاح يحظى بمكانة استثنائية في ليفربول، وإنه يكن احترامًا كبيرًا لما حققه قائد منتخب مصر، لكنه لا يشعر بضغط بسبب المقارنة بينهما.

وأضاف: «أنا لست محمد صلاح»، موضحًا أنه يسعى إلى تقديم أفضل ما لديه وكتابة مسيرته الخاصة مع الفريق الإنجليزي.

وانضم باركولا إلى ليفربول قادمًا من باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بالتزامن مع بداية مرحلة جديدة للفريق بعد رحيل صلاح.

وأكد اللاعب الفرنسي أن قيمة انتقاله لا تشغل تفكيره، مشيرًا إلى أنه لم يصل بعد إلى أفضل مستوياته مع فريقه الجديد.

وعن مغادرة باريس سان جيرمان، أوضح أن القرار كان صعبًا بسبب علاقته بالنادي وزملائه، لكنه اعتبر التوقيت مناسبًا لخوض تحدٍ جديد، مؤكدًا أن فرصة الانتقال إلى ليفربول حسمت اختياره.