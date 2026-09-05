كوزمين: التضحيات منحت الجزيرة الفوز.. وما زلنا عند 70% من جاهزيتنا

أكد الروماني كوزمين أولاريو، مدرب الجزيرة، أن التضحيات والروح القتالية التي أظهرها لاعبوه كانت من أبرز أسباب الفوز على شباب الأهلي 3-1، ومواصلة الانطلاقة القوية بتحقيق الانتصار الرابع على التوالي وتصدر دوري المحترفين، مشيراً إلى أن الفريق لا يزال بعيداً عن كامل جاهزيته.

وقال كوزمين في المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة: «للأسف بدأنا المباراة بصورة سيئة، وارتكبنا خطأ استقبلنا بسببه هدفاً أثر على معنوياتنا، وفقدنا بعض السيطرة في البداية، لكننا لم نسمح للمنافس بصناعة الكثير من الفرص الخطيرة».

وأضاف: «صححنا بعض الأمور بين الشوطين، وظهرنا بصورة أفضل كثيراً في الشوط الثاني. وبعد تقدمنا 2-1 أهدرنا فرصاً كان بإمكاننا من خلالها تسجيل الهدف الثالث وحسم المباراة، وفي المقابل حصل شباب الأهلي على فرصة كبيرة للتعادل، قبل أن ننجح في تسجيل الهدف الثالث».

وأوضح مدرب الجزيرة أن فريقه لا يزال يملك مساحة كبيرة للتطور، وقال: «أعتقد أننا حالياً عند 60 إلى 70% من جاهزيتنا. لدينا العديد من اللاعبين الجدد، وبعضهم غير معتاد على اللعب في هذه الأجواء، لذلك نحاول مع مرور الوقت الوصول إلى التجانس المطلوب، والأهم في هذه المرحلة أن ننجح في حصد النقاط».

وأشاد كوزمين بالتضحيات التي قدمها عدد من لاعبيه، رغم الظروف البدنية التي سبقت المباراة، وقال: «أشكر اللاعبين على ما قدموه. عندما تضحي وتبذل كل ما لديك، كرة القدم تعطيك على قدر مجهودك، وأعتقد أن هذه الروح ساعدتنا على تحقيق الفوز».

وعن ملف التعاقدات، أكد كوزمين أن إدارة النادي تعمل على تدعيم الفريق، لكنه شدد على أهمية اختيار العناصر القادرة على صناعة الفارق، وقال: «إدارة النادي تعمل بالتأكيد، وننتظر وصول لاعبين، لكن يجب أن يكونوا أصحاب جودة وقادرين على تقديم إضافة حقيقية للفريق».

وتابع: «حالياً لدينا المجموعة الموجودة، وسنفكر جيداً في المرحلة المقبلة وما يمكن أن نضيفه إلى الفريق. لدينا خيارات متعددة، وهذا أمر إيجابي، لكن الأهم أن نحافظ على التوازن ونواصل العمل والتطور من مباراة إلى أخرى».