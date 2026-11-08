رباعية يونايتد تمنح النصر احتفالية خاصة بالهدف 700 في «المحترفين»

احتفل النصر بوصوله إلى الهدف رقم 700 في دوري المحترفين لكرة القدم منذ انطلاق عصر الاحتراف، بالتزامن مع فوزه على يونايتد اليوم الأحد بنتيجة 4-1، ضمن الجولة الثامنة من المسابقة، في مواجهة شهدت عودة «العميد» من التأخر بهدف إلى تحقيق انتصار مهم رفع رصيده إلى 11 نقطة.

ويشكل الوصول إلى 700 هدف محطة رقمية بارزة في تاريخ النصر بدوري المحترفين، تعكس مسيرته الهجومية على مدار مواسم الاحتراف، بعدما ساهمت أجيال مختلفة من اللاعبين في صناعة هذا الرصيد التهديفي، الذي احتفى به النادي عبر حساباته الرسمية، مستعرضًا مجموعة من أبرز نجومه الذين ارتدوا القميص الأزرق خلال السنوات الماضية.

وجاء الإنجاز في مباراة أظهر خلالها النصر فعالية هجومية لافتة، بعدما نجح في تحويل تأخره المبكر إلى فوز بأربعة أهداف، مستفيدًا من قدرته على استغلال الفرص أمام المرمى، وهو الجانب الذي افتقده الفريق في بعض مبارياته السابقة.

وأكد لاعب النصر كيفن أرديلا أن الفعالية الهجومية كانت مفتاح الانتصار، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لم نبدأ المباراة بالشكل المطلوب، وتأخرنا بعدما استقبلنا الهدف الأول، وشعرنا أن المواجهة قد تصبح أكثر صعوبة، لكننا نجحنا في العودة وسجلنا هدف التعادل ثم الهدف الثاني، وهو ما فتح أمامنا المباراة ومنحنا ثقة أكبر".

وأضاف: «قدمنا مباراة جيدة، والأهم أننا نجحنا في تسجيل الأهداف من المحاولات التي أتيحت لنا، بعكس بعض المباريات السابقة التي كنا نقدم فيها أداءً جيدًا، لكن لا يحالفنا التوفيق في التسجيل".

ويمنح الإنجاز التاريخي والانتصار الكبير دفعة معنوية للنصر، الذي يسعى إلى البناء على الفعالية الهجومية التي أظهرها أمام يونايتد، ومواصلة تحسين نتائجه وموقعه في جدول ترتيب دوري المحترفين.