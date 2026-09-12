اليماحي: لا صفقة تبادلية بين كلباء النصر

نفى رئيس شركة كلباء لكرة القدم، محمد اليماحي، وجود صفقة تبادلية مرتقبة مع النصر، تتضمن انتقال أحمد نور الله إلى صفوف «العميد»، مقابل عودة مهدي قائدي إلى كلباء، مؤكداً أن هذا الأمر غير مطروح، في الوقت الذي تواصل فيه إدارة النادي تحركاتها لاستكمال احتياجات الفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني.

وقال اليماحي لـ«الإمارات اليوم»: «لا توجد صفقة تبادلية مع النصر، وما تردد في هذا الشأن لن يحدث. نعمل بالتنسيق مع الجهاز الفني على استكمال احتياجات الفريق، وهناك اتفاق على تدعيم بعض المراكز، من بينها الظهير والهجوم، لكن مثل هذه التعاقدات تحتاج إلى وقت، خصوصاً في ظل ارتباط بعض اللاعبين بأندية أخرى، إلى جانب وجود تفاصيل مالية وتعاقدية يجب الانتهاء منها».

وجاءت تصريحات محمد اليماحي عقب استعادة كلباء نغمة الانتصارات بفوزه على عجمان 3-2، أمس، ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين، لينهي سلسلة امتدت إلى 13 مباراة في المسابقة دون تحقيق الفوز.

وكان آخر انتصار لكلباء في دوري المحترفين يعود إلى 21 فبراير الماضي، عندما تغلب على دبا 2-1، ضمن الجولة الـ17 من الموسم الماضي، قبل أن يدخل في سلسلة من النتائج السلبية امتدت حتى 11 سبتمبر الجاري، ليعود إلى طريق الانتصارات بعد غياب دام 202 يوم.

وأكد اليماحي أن كلباء لم يصل حتى الآن إلى الجاهزية الكاملة، مشيراً إلى أن ظروف فترة الإعداد والتعاقدات الجديدة، إلى جانب عدد من العوامل الأخرى، انعكست على تحضيرات الفريق للموسم الحالي.

وقال: «مازلنا نعمل للوصول إلى الجاهزية التي نبحث عنها. الفريق قدم مستويات جيدة في المباريات الماضية، وحتى في المباريات التي لم نحقق خلالها النتائج المطلوبة كان الأداء جيداً في فترات كثيرة، لكننا بحاجة إلى مواصلة العمل وتصحيح الأخطاء».

وأضاف: «تراجع الأداء في الشوط الثاني ببعض المباريات يرتبط أيضاً بالجاهزية البدنية، فاللاعبون يبذلون مجهوداً كبيراً في الشوط الأول، ومع عدم وصول الجميع إلى كامل جاهزيتهم تتراجع الوتيرة بعد ذلك، وأتوقع أن يتغير الوضع تدريجياً مع اكتمال جاهزية المهاجمين وبقية عناصر الفريق».

وأوضح رئيس شركة كلباء لكرة القدم أن الإدارة مستمرة في العمل على تدعيم الصفوف بالعناصر التي يحتاج إليها الجهاز الفني، سواء على مستوى اللاعبين الأجانب أو المواطنين، مؤكداً في الوقت نفسه ثقته بقدرة المجموعة الموجودة حالياً على تقديم الإضافة المطلوبة.

واختتم محمد اليماحي: «الفوز على عجمان مهم بالنسبة لنا بعد فترة طويلة ابتعدنا خلالها عن الانتصارات، ونتمنى أن يمثل بداية لمرحلة أفضل. ما يهمنا الآن هو مواصلة العمل والتطور من مباراة إلى أخرى، والوصول بالفريق إلى المستوى والنتائج التي نطمح إليها».