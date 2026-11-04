18 هدفاً في 6 انتصارات.. ريال مدريد يهدد آيك أثينا

يدخل ريال مدريد مواجهته أمام آيك أثينا اليوناني، اليوم الأربعاء، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، مستندًا إلى سلسلة من ستة انتصارات متتالية وحصيلة هجومية بلغت 18 هدفًا.

ويبحث الفريق الإسباني عن فوزه الرابع في المسابقة القارية، بعدما جمع تسع نقاط من انتصاراته على إنتر ميلان 2-1، ولايبزيغ 4-1، وروما 4-3، مسجلًا عشرة أهداف مقابل خمسة استقبلتها شباكه.

ووصل ريال مدريد إلى المواجهة بعد فوزه على راسينغ سانتاندير بثلاثية نظيفة، ليواصل نتائجه القوية قبل خوض اختبار جديد خارج ملعبه.

وشدد مدربه جوزيه مورينيو، في تصريحاته المنشورة على الموقع الرسمي للنادي، على ضرورة الحفاظ على الجدية ومستوى الأداء، بينما أكد لاعب الوسط إدواردو كامافينغا أهمية الفوز لمواصلة الثقة.

ويملك آيك أثينا ثلاث نقاط من انتصار وهزيمتين، ويطمح إلى استغلال اللعب على أرضه لإيقاف سلسلة ضيفه الإسباني.

وتعيد المباراة مواجهة غابت رسميًا منذ موسم 2002-2003، حين تعادل الفريقان 3-3 في أثينا و2-2 في مدريد، وهو ما يمنح ريال مدريد فرصة للبحث عن انتصار لم يتحقق في مواجهتيهما السابقتين بذلك الموسم.