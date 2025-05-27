عبدالمجيد حسين: شباب الأهلي سيعلن عن موقف سوزا في الوقت المناسب

أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عبدالمجيد حسين، أن «الفرسان» سيحسم، في الفترة المقبلة، العديد من الملفات المهمة الخاصة بمستقبل مدرب الفريق، إلى جانب فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقال حسين لـ«الإمارات اليوم» - رداً على سؤال حول مصير المدرب البرتغالي باولو سوزا، بالاستمرار مع شباب الأهلي عقب قيادته الفريق لإنجاز تاريخي بفوزه بأربعة ألقاب: دوري أدنوك للمحترفين، وكأس رئيس الدولة، وكأس السوبر، ودرع التحدي في كأس السوبر الإماراتي القطري - إنه «سيتم الإعلان عن موقف باولو سوزا بشكل رسمي في الوقت المناسب».

أما بالنسبة لتجهيزات الفريق للموسم المقبل، ومعسكر الإعداد، فقال: «الأمر نفسه بالنسبة إلى مكان وموعد المعسكر سيتم الإعلان عنهما بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، إذ إنه لم يتم الكشف عن روزنامة الموسم الجديد، لكن الأمور تسير بشكل طيب، وشباب الأهلي سيعلن التفاصيل كافة في الأيام القادمة».

وحول المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل، قال: «البطولة القارية من طموحات النادي، ويجب أن يتطور الأمر ولا يصبح فقط مجرد طموح، لكن في الوقت نفسه يتطلب عملاً كبيراً، ويحتاج إلى جهد مضاعف من الجميع».