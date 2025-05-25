قمصان «الزعيم» في مونديال الأندية مستلهمة من الرموز التاريخية لمدينة العين

أعلن نادي العين، عن زيه الرسمي الجديد الذي سيظهر به في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، في خطوة احتفالية تزامنت مع الذكرى السنوية الأولى لتتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا.

وكشف النادي في بيان صحافي تسلمته «الإمارات اليوم» عن تصميم القميص الهوية العريقة للنادي وارتباطه العميق بتراث مدينة العين.

ويتكون الطقم الجديد من ثلاثة ألوان رئيسة، هي البنفسجي كلون رسمي، والأبيض كزي احتياطي، بالإضافة إلى اللون التركوازي الذي اعتمد كطقم ثالث.

واستلهمت تفاصيل القميص من رموز المدينة التاريخية، إذ يعبّر التصميم عن شموخ جبل حفيت وسحر واحات العين وعبق قلاعها القديمة، ليقدم مزيجاً بصرياً أنيقاً يجمع بين الحداثة والأصالة.