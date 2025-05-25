شباب الأهلي يحتفل بدرع الدوري في الجزيرة

يخوض فريق شباب الأهلي «البطل» مباراته الأخيرة في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم أمام الجزيرة، في مواجهة تُعد بمثابة تتويج لمشواره المميز، بعدما حسم اللقب لمصلحته قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات، في وقت يخوض الوصل والوحدة مواجهتين في غاية الأهمية أمام الشارقة والبطائح على التوالي سعياً لحسم المركزين الثاني والثالث المؤهلين بدورهما للمشاركة في بطولة آسيا للأندية النخبة، بينما يلتقي عجمان مع خورفكان في لقاء لتحسين المركز.

الجزيرة - شباب الأهلي

يخوض «فرسان دبي» لقاء الجزيرة في الثامنة من مساء اليوم وسط أجواء احتفالية، بعدما قدم موسماً استثنائياً شهد أداءً عالي المستوى واستقراراً كبيراً على الصعيدين الفني والذهني، مكّنه من التربع على صدارة الترتيب وحسم اللقب عن جدارة.

ورغم أن نتيجة المباراة لن تغيّر شيئاً في مشهد التتويج، فإن شباب الأهلي سيدخل المواجهة بعقلية تنافسية، سعياً لإنهاء مشواره بالدوري بفوز معنوي يُهدى لجماهيره الوفية التي ساندته في كل لحظة من لحظات الموسم، والتي بفضلها تُوج بأربعة ألقاب على صعيد بطولة كأس رئيس الدولة، وكأس السوبر الإماراتي، ولقب السوبر الإماراتي القطري، مواصلاً هيمنته على الألقاب في موسم استثنائي لـ«فرسان دبي».

ويحتل شباب الأهلي الصدارة برصيد 60 نقطة، وبفارق 23 نقطة عن الجزيرة الذي يتطلع بدوره لتكرار الفوز عليه، كما فعل حين توّج على حسابه بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي 2-1، فضلاً عن رغبته في انتزاع المركز السادس من النصر الذي يفصله عنه نقطة واحدة فقط.

الشارقة - الوصل

تتركز الأنظار على قمة الشارقة «بطل دوري أبطال آسيا 2» والوصل الطامح بدوره إلى اقتناص النقاط الثلاث أملاً في انتزاع الوصافة من «الملك»، وذلك عند الساعة 18:10 في الإمارة الباسمة.

ويحتل الشارقة المركز الثاني برصيد 48 نقطة بفارق نقطتين فقط عن الوصل الذي يطمح في متابعة سلسلة انتصاراته في الدوري، بعدما حقق الفوز في أربع مباريات توالياً على حساب كل من البطائح وشباب الأهلي والعروبة وبني ياس، فيما سيكون الشارقة بحاجة للتعادل على أقل تقدير لضمان الوصافة، بعدما أنقذ نفسه في الجولة السابقة أمام خورفكان، الذي فاز عليه 4-2، بعدما كان متأخراً بهدفين. وستكون المباراة الأخيرة للمدرب الروماني أولاريو كوزمين مع الشارقة بعدما انتقل إلى تدريب المنتخب الوطني.

البطائح - الوحدة

لم يعد مصير الوحدة في انتزاع مركز مؤهل لدوري أبطال آسيا مرتبطاً بنتيجة مباراته مع البطائح على استاد خالد بن محمد عند الساعة 18:10، بل بات مصير «العنابي» مرهوناً بنتيجة مباراة الشارقة مع الوصل، التي ستُحدد موقعه في جدول المسابقة.

ويحتل «العنابي» المركز الرابع برصيد 45 نقطة، وينتظره أكثر من سيناريو في الجولة الأخيرة، إذ إن فوزه على البطائح سيرفع رصيده إلى 48 نقطة، ويكفيه فوز أو تعادل الشارقة مع الوصل لانتزاع المركز الثالث، كما سيضمن له فوز الوصل على الشارقة أن يحتل المركز الثالث على حساب «الملك»، نظراً لأفضلية مواجهاتهما المباشرة في الدوري، بعدما خسر ذهاباً 0-2، وفاز في العودة 3-0. أمّا السيناريو الأصعب على الوحدة تعادله مع البطائح وخسارة الوصل من الشارقة، إذ سيتساوى عندها في عدد النقاط والمواجهة المباشرة بينهما، بعدما حضر التعادل ذهاباً وإياباً بنتيجة، 2-2، وسيحسم فارق الأهداف المركز الثالث لمصلحة فهود زعبيل.

عجمان - خورفكان

ويشهد استاد راشد بن سعيد في الثامنة مساءً، مواجهة متكافئة بين عجمان وخورفكان في إطار سعيهما لتحسين المراكز في جدول الدوري، إذ يحتل البرتقالي المركز العاشر برصيد 28 نقطة، بينما يأتي خورفكان في المركز الثامن برصيد 33 نقطة.