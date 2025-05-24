دبا الحصن والعروبة.. يؤديان المشهد الأخير في «المحترفين»

تستكمل مواجهات الجولة الـ26 (الأخيرة) لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم مساء اليوم بمواجهتين، حيث يستقبل دبا الحصن ضيفه العروبة عند الساعة 18:10 مساء على استاد صقر بن محمد القاسمي، في مواجهة تأدية للواجب ويغلب عليها طابع الوداع، بعد أن تأكد هبوط الفريقين رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى.

وتكررت قاعدة «الصاعد هابط» القاسية هذا الموسم أيضاً، بعدما فشل دبا الحصن والعروبة في الثبات بين الكبار، ليكررا سيناريو الإمارات وحتا في الموسم الماضي، ويودعا دوري الأضواء دون أن يتركا بصمة حقيقية.

وقد دخل الفريقان المسابقة بطموحات البقاء، لكن سرعان ما تبددت الآمال في ظل الأداء المتواضع والنتائج السلبية، وبالنسبة لدبا الحصن، الذي يحتل المركز الـ13 (قبل الأخير) برصيد 16 نقطة، تلقى 17 خسارة مقابل أربعة انتصارات ومثلها تعادلات، واستقبلت شباكه 54 هدفاً، ليكون ثاني أضعف دفاع في الدوري. أمّا العروبة، فيحل في المركز الأخير برصيد 10 نقاط فقط، بعد موسم كارثي تلقى فيه 21 خسارة مقابل الفوز في ثلاث مباريات وتعادل وحيد. وجمع بين أسوأ خط دفاع بـ63 هدفاً وأضعف هجوم بـ22 هدفاً فقط، ليكتب نهاية مبكرة ومحزنة في دوري الأضواء.

وفي المباراة الثانية، يستضيف بني ياس نظيره اتحاد كلباء عند الساعة 20:00 على استاد الشامخة، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان إلى إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، بعد أن ضمنا البقاء لكن دون تحقيق تطلعات الجماهير.

وتمكن «السماوي» من الإفلات من شبح الهبوط بفضل الصحوة التي قادها المدرب الروماني دانيال إيسيلا في النصف الثاني من الموسم، لينقذ الفريق من ورطة حقيقية بعد أن كان على بعد ثلاث نقاط فقط من مراكز الخطر. ويحتل بني ياس حالياً المركز الـ12 برصيد 26 نقطة.

أما كلباء، فكان قد حسم بقاءه مبكراً، ويحتل المركز التاسع برصيد 31 نقطة، مستفيداً من التألق اللافت لمهاجمه الإيراني مهدي قائدي، الذي قدّم واحداً من أفضل مواسمه بتسجيله 15 هدفاً وصناعة سبعة أهداف، مؤكداً مكانته كأحد نجوم الموسم.