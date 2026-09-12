لمسة البركاوي تعالج عقم الظفرة الهجومي بهدف قاتل في «الإعصار»

بصم المهاجم المغربي كريم البركاوي على عودة مثالية إلى صفوف الظفرة، بعدما قاده إلى فوزه الأول في دوري المحترفين لكرة القدم، بتسجيله هدف الانتصار على حتا 2-1 في الدقيقة 84، أمس على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، ضمن الجولة الخامسة.

وجاءت عودة البركاوي لصفوف الفريق الأسبوع الماضي بعقد جديد لتعزيز الخط الأمامي ومعالجة العقم الهجومي الذي لازم «فارس الظفرة» في بداية الموسم، إذ لم يسجل الفريق سوى هدف واحد في مبارياته الأربع الأولى، والتي خسرها جميعاً، قبل أن تمنحه لمسة المهاجم المغربي فوزاً ثميناً أنهى به انطلاقته المتعثرة.

وكان البركاوي قد غادر الظفرة بنهاية عقده، قبل أن تقوده الاتصالات بين الطرفين إلى العودة مجدداً، في ضوء حصيلته اللافتة خلال الموسم الماضي، عندما سجل 11 هدفاً وأنهى سباق الهدافين في المركز الرابع.

وبدأ حتا المباراة بصورة أفضل، وافتتح التسجيل في الدقيقة 24 بهدف عكسي، بعدما لعب سيف الدين الجزيري الكرة بالكعب، فارتطمت بالقائم ثم برأس حارس الظفرة أمجد السيد، قبل أن تستقر في الشباك.

وتغيرت مجريات اللقاء قبل نهاية الشوط الأول، إثر طرد لاعب وسط حتا طحنون الزعابي بعد تدخل عنيف على لاعب الظفرة فينيسيوس سيرافيم، ليستثمر الضيوف النقص العددي ويدركوا التعادل في الدقيقة 57 عبر روستاند دجوه بتسديدة قوية.

وبينما كانت المباراة تتجه إلى التعادل، ظهر البركاوي في الموعد وسجل هدف الفوز في الدقيقة 84، ليمنح الظفرة أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، فيما بقي حتا عند 3 نقاط.