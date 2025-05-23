العبدولي: دبا الحصن لا يستحق البقاء في دوري المحترفين

أكد مدرب فريق دبا الحصن، حسن العبدولي، أن فريقه لا يستحق البقاء في دوري المحترفين، بحسب النقاط التي حصل عليها خلال الموسم الجاري، مشيراً إلى أنه عندما تحدث من قبل عن ضرورة الحصول على 25 نقطة من أجل ضمان البقاء، كان ذلك بحكم خبرته في البطولة، وضرورة تحقيق هذا الرقم، وهو ما حققته الفِرَق المنافسة التي ضمنت البقاء.

ونجح المدرب المواطن حسن العبدولي في تحقيق نتائج إيجابية مع فريق دبا الحصن، وحقق انتصارات تاريخية، وكان منها الفوز على العين، لكنه لم يتمكن من قيادة الفريق إلى البقاء، بسبب البداية المتواضعة للفريق في الجولات الأولى من المسابقة، ليبقى في المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة، ويتأكد هبوطه رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى رفقة نادي العروبة.

وعن تصريحه السابق الذي أدلى به بضرورة الحصول على 25 نقطة من أجل البقاء، قال حسن العبدولي، لـ«الإمارات اليوم»: «نعم بالفعل قلت ذلك، هذه أمور منطقية، بسبب نظام النقاط في البطولة، وخبرتي في المسابقة، لا توجد عاطفة في هذه الأمور، والفِرَق التي حصلت على 25 نقطة بالفعل استمرت في البطولة، وهذا أمر طبيعي، أنا لم أحقق 25 نقطة في البطولة، إذاً أنا لا أستحق البقاء في بطولة الدوري».

وتابع: «أنا راضٍ بالتأكيد عن اللاعبين، وما قدموه، خصوصاً المباراة الأخيرة أمام شباب الأهلي رغم الخسارة 2-3، حيث قدم الفريق أداءً رائعاً، والإدارة لم تقصر معنا خلال فترة وجودي مع الفريق، واللاعبون قدموا أداء قوياً وحققوا انتصارات تاريخية، لكن الوقت لم يسعفنا من أجل البقاء، وهذه هي كرة القدم، ويجب التعلم من أخطائنا خلال الفترة المقبلة». وعن وجهته القادمة، وهل سيستمر مع فريق دبا الحصن؟ أضاف: «إلى الآن لا يوجد أي قرار في هذا الشأن مع فريق دبا الحصن أو أي فريق آخر، فقط سننهي الموسم، ونقدم التقرير الختامي، وبعدها نرى ماذا سيكون في المواسم المقبلة».

وأكد حسن العبدولي أن دبا الحصن كان طرفاً قوياً في مباراة شباب الأهلي في حدود إمكانات اللاعبين وقدراتهم، وكانوا قريبين من تحقيق نتيجة إيجابية، واختتم حديثه: «راضٍ عن الفريق، ولكن غير راضٍ عن مركز الفريق في جدول المسابقة».