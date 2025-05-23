الإيطالي مايورينو مديراً رياضياً لشركة النصر لكرة القدم

أعلن نادي النصر تعيين الإيطالي روكو مايورينو في منصب المدير الرياضي لشركة النصر لكرة القدم، في أول قرار يتخذه مجلس الإدارة الجديد برئاسة حميد الطاير، ليكون بذلك المدير الرياضي هو المسؤول عن التعاقدات الفترة المقبلة.

والإيطالي روكو مايورينو كان رئيس قطاع تطوير اللاعبين في برنامج صقور المستقبل بالاتحاد السعودي لكرة القدم، كما سبق له أن تولى منصب المدير الرياضي في الفريق الأول لنادي لاس بالماس الإسباني خلال الفترة من 2019-2020، كما تولى المنصب نفسه في نادي إيه سي ميلان خلال الفترة من 2014-2017.

وسبق أن حقق المدير الرياضي العديد من الإنجازات، منها كأس السوبر الإيطالي 2016، والوصول إلى نهائي كأس إيطاليا 2015-2016، والعديد من البطولات على مستوى الشباب في إيطاليا.