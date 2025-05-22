سوزا: تلقيت عروضاً خليجية وأوروبية.. ولم أحدد وجهتي حتى الآن

كشف مدرب فريق شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، عن تلقيه اتصالات وعروضاً من أندية خليجية وأوروبية، لكنه لم يتخذ قراره حتى الآن بالبقاء أو الرحيل للبحث عن تجربة أخرى، مشيراً إلى أنه سعيد جداً بالوجود مع «فرسان دبي» وبيئة العمل في النادي، والتتويج بأربع بطولات في الموسم الحالي.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أحترم عقدي مع شباب الأهلي، تبقى مباراة في بطولة الدوري أمام الجزيرة، وقد جلست بالفعل مع المدير التنفيذي في نادي شباب الأهلي لمناقشة الأمر، لكن لم أتخذ حتى الآن قراري، بالتأكيد هناك رغبة من النادي في بقائي مع الفريق في الفترة المقبلة، وأنا سعيد جداً بالوجود هنا، ولكن دعونا نرَ إلى أي مدى يريد النادي بقائي الفترة المقبلة».

وأضاف المدرب البرتغالي: «تلقيت عروضاً عدة، سواء في المنطقة أو في أوروبا ولكن لم أتخذ قراري، وبعد المباراة الأخيرة في الموسم سنرى ماذا سيحدث، إضافة إلى معرفة رأي طاقمي الفني وزوجتي، وبشكل عام إدارة شباب الأهلي لم تبخل على الفريق نهائياً، وكانت دائماً عند حسن الظن، وشخصياً لدي علاقات متميزة جداً مع اللاعبين وأعضاء مجلس الإدارة».

وأضاف: «فخور بلاعبي فريقي الذين قدموا موسماً أكثر من رائع، وتحقيق أربعة ألقاب جعل موسمنا رائعاً، وعلينا جميعاً أن نعترف بالمجهود الكبير الذي قدموه خلال سيناريو طويل وموسم صعب».

وكان شباب الأهلي قد تغلب على دبا الحصن 3-2، في الجولة قبل الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، في آخر مباريات الفريق على استاد راشد، بعد مباراة أعطى فيها المدرب للاعبين بدلاء الفرصة للمشاركة، ونجحوا بامتياز في تجربتهم، وخرجوا فائزين، أبرزهم لاعب المنتخب سلطان عادل الذي لعب ثاني مباراة له مع شباب الأهلي، ونجح في إحراز هدف الفوز، إضافة إلى اللاعب الأورغوياني داميان جارسيا الذي شارك أساسياً للمرة الأولى، وأحرز أول أهدافه مع شباب الأهلي.

ويخوض فريق شباب الأهلي مباراة تتويجه بلقب دوري أدنوك للمحترفين على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، عندما يلتقي مع فريق الجزيرة في الجولة الأخيرة، الأحد المقبل، بعدما تم رفض محاولات نقل المباراة إلى استاد راشد بالنادي الأهلي.

باولو سوزا:

. إدارة شباب الأهلي لم تبخل على الفريق نهائياً، وكانت دائماً عند حسن الظن.

. فخور بلاعبي فريقي، وتحقيق 4 ألقاب جعل موسمنا رائعاً.