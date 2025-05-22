أزارو: وجود لاعبي المغرب في دوري الإمارات يزيدني فخراً

عبّر ثاني أقدم لاعب مغربي في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، مهاجم فريق عجمان وليد أزارو، الذي يخوض حالياً موسمه الرابع مع «البركان»، عن سعادته بوجوده ضمن نخبة من لاعبي بلاده، الذين ينشطون في دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن هذا الحضور المتواصل لأبناء بلاده، يعكس قيمة اللاعب المغربي، ويمنحه دافعاً إضافياً للعطاء والتميّز.

وقال أزارو لـ«الإمارات اليوم» على هامش المواجهة التي خاضها فريقه أمام العين، الذي يقوده مواطنه سفيان رحيمي: «كان هنا من قبلنا عدد من اللاعبين المغاربة، وفي كل موسم نشهد ازدياداً في عدد اللاعبين من بلادي، وفي بداية هذا الموسم انتقل لاعبون أيضاً إلى هنا، وبالتأكيد هذا شيء يسعدني».

وينشط حالياً 21 لاعباً مغربياً مسجلاً في قوائم تسعة أندية مختلفة في دوري أدنوك للمحترفين، ويملك شباب الأهلي النصيب الأكبر بوجود ستة لاعبين، يليه عجمان بخمسة لاعبين، فيما يتولى مدرب مغربي واحد، هو الحسين عموتة، تدريب فريق الجزيرة، ويُعدّ عموتة أيضاً من الأسماء التي لعبت سابقاً في الدوري الإماراتي، إذ سبق له ارتداء قميص الشارقة.

ومن بين جميع اللاعبين يُعدّ مهاجم فريق العين، سفيان رحيمي، الأكثر نجاحاً، إذ قاد «الزعيم» الموسم الماضي للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، كما حصد جائزة أفضل لاعب في البطولة، ونال الحذاء الذهبي بصفته الهداف برصيد 13 هدفاً. علماً بأن رحيمي هو أقدم اللاعبين المغارية حالياً في الدوري.

وشدد مهاجم «البركان» على أن وجود هذا العدد من المغاربة في المسابقة يحمّله هو وزملاءه مسؤولية تقديم صورة مشرقة، وقال: «وجود العديد من اللاعبين من المغرب في الدوري الإماراتي بالتأكيد يزيدني فخراً، وهو أيضاً مسؤولية من أجل أن نكون في المستوى، وأن نفتح الأبواب للمزيد من اللاعبين المغاربة للانتقال إلى الأندية الإماراتية».

وتعليقاً على التحديات حين يواجه لاعبين من أبناء وطنه، كما حدث أخيراً في مواجهته مع لاعب العين سفيان رحيمي، أوضح أزارو: «اللاعبون المغاربة يعرفون بعضهم بعضاً سواء بمواجهاتهم في الدوري المغربي من قبل أو حتى مع المنتخبات الوطنية، هناك تحديات في الملعب، لأنك تعمل على القيام بدورك لمصلحة الفريق الذي ترتدي قميصه، وخارج الملعب تكون الصداقات مستمرة».

وفي ما يتعلق بمستقبله مع نادي عجمان، أكد النجم المغربي، الذي يخوض موسمه الرابع مع الفريق، أنه لايزال مرتبطاً بعقد مع «البركان»، حيث لعب له حتى الآن 88 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين، وسجّل خلالها 34 هدفاً، مؤكداً استمراره مع الفريق.

وعن غيابه عن قائمة المنتخب المغربي، علّق أزارو، البالغ من العمر 29 عاماً، والذي سبق أن ارتدى قميص «أسود الأطلس»، قائلاً بكل هدوء وثقة: «كل ما يجب عليّ التركيز عليه هو أن أقدم أفضل ما لديّ مع ناديّ، والاختيار هو من حق المدرب وليد الركراكي».