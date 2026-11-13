إصابة العيناوي تبعده عن مباراتَي المغرب أمام النيجر

يعاني اللاعب المغربي، الدولي نائل العيناوي، من «إصابة طفيفة في ربلة الساق»، ستحرمه المشاركة مع «أسود الأطلس» في مباراتيه أمام النيجر ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 لكرة القدم، وفق ما أكّده فريقه لايبزيغ الألماني، أمس.

وكان الاتحاد المغربي قد أشار، في وقت سابق، إلى إصابة لاعب الوسط بـ«انزعاج على مستوى الكاحل».

وقال لايبزيغ في بيان إن العيناوي «سيعود مبكراً من مشاركته الدولية مع المغرب بسبب إصابة طفيفة في ربلة الساق»، في حين أشار الاتحاد المغربي إلى أن اللاعب «التحق بالتجمع الإعدادي وهو يعاني من انزعاج»، و«تبيّن أنه لن يكون قادراً على خوض المباراتين المقبلتين في ظروف بدنية مثالية»، ولم يُشر أي من النادي أو الجامعة إلى مدة غياب اللاعب.

واستدعى المدرب، محمد وهبي، سمير المرابط لاعب ستراسبورغ الفرنسي لتعويض العيناوي.

وعرفت تشكيلة وهبي غيابات مؤثرة أخرى، في مقدمتها جناح بايرن ميونيخ الألماني، إسماعيل صيباري، وعز الدين أوناحي لاعب باناثياكوس اليوناني.

وكان العيناوي (25 عاماً) قد خاض ثماني من تسع مباريات للايبزيغ في الدوري الألماني هذا الموسم، وقدّم تمريرة حاسمة واحدة، كما شارك في المباريات الأربع للفريق في دوري أبطال أوروبا.

لعب العيناوي (25 مباراة دولية، هدفان) جميع مباريات منتخب بلاده في مونديال أميركا الشمالية، قبل الخروج على يد فرنسا في ربع النهائي، ويأمل المنتخب المغربي في مواصلة انتصاراته عندما يواجه نظيره النيجر، اليوم، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، ثم الثلاثاء في الرباط ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويتصدر «أسود الأطلس» الترتيب بست نقاط من مباراتين أمام الغابون والنيجر ولكل منهما ثلاث نقاط، وليسوتو بلا نقاط في المركز الأخير.