4 مشاهد لافتة من افتتاح الجولة الـ 25 لدوري المحترفين

سجل افتتاح الجولة الـ25 قبل الأخيرة في «دوري أدنوك» للمحترفين لكرة القدم، أول من أمس، أربعة مشاهد لافتة، أبرزها استمرار عقدة عمرها 1620 يوماً من عدم قدرة الجزيرة على الفوز على جاره الوحدة في «ديربي العاصمة» ضمن منافسات الدوري.

وشهد افتتاح الجولة بمبارياتها الثلاث، ظهور نتيجة التعادل في مباراتين، بعدما فرض عجمان التعادل السلبي على مضيفه العين، قبل أن يفاجئ الجزيرة ضيفه الوحدة في مباراة تقدم فيها «فخر أبوظبي» في مناسبتين، واستطاع «العنابي» العودة والخروج متعادلاً (2-2)، وفي المباراة الثالثة عانى النصر رغم تقدمه بالشوط الأول بثلاثية نظيفة، صعوبة الحفاظ على الفوز أمام كلباء، لينتهي اللقاء الذي أقيم على استاد كلباء (3-2)، وتالياً المشاهد الأربعة:

1 «عقدة الجزيرة»

فرّط الجزيرة في فرصة فك عقدة رافقته منذ 1620 يوماً، في عدم قدرته على الفوز على جاره الوحدة في «دوري المحترفين»، لينتهي اللقاء بينهما بالتعادل 2-2، إذ يعود الانتصار الأخير لـ«فخر أبوظبي» على العنابي إلى 11 ديسمبر من العام 2020، حين فاز الجزيرة على ملعبه بثنائية نظيفة.

2 بصمة الشاذلي

أعرب المغربي الأصل الفرنسي الجنسية، نسيم الشاذلي، في تصريحات صحافية، عن سعادته بهدفه الأول في «دوري المحترفين»، بعدما سجل في الدقيقة الرابعة أول أهدافه مع فريقه الجزيرة، ويذكر أن الشاذلي وقّع في فبراير الماضي عقداً تحت بند «الإعارة» مع الجزيرة قادماً من الوداد البيضاوي.

3 ختام مشتعل

دخل الوحدة، مؤقتاً، في شراكة مع الشارقة على صعيد مركز الوصافة برصيد 45 نقطة، ما يضع «العنابي» أمام حسابات معقدة لضمان بطاقة التأهل الثانية المباشرة لـ«دوري أبطال آسيا للنخبة»، على أمل تعثر منافسيه في جولة الختام، أو إنهاء الموسم بمركز ثالث على أقل تقدير يؤهله لخوض مباريات الملحق الآسيوي.

4 بروفة أخيرة

خاض العين مباراته الأخيرة على أرضه وأمام جمهوره في دوري المحترفين، قبل مشاركته المرتقبة في «مونديال الأندية»، في لقاء لم يتمكن خلاله نجوم «الزعيم العيناوي» في طمأنة جمهوره، بعدما تعذر على نجومه، سواء هداف الدوري الحالي لابا كودجو، أو سفيان رحيمي، في زيارة شباك عجمان والخروج بتعادلٍ سلبي. ويلعب العين آخر مباريات الدوري خارج ملعبه أمام النصر يوم 23 الجاري.

. الوحدة دخل، مؤقتاً، في شراكة مع الشارقة على «الوصافة»، ما يضع «العنابي» أمام حسابات معقدة.