سبيل: صدارة كأس الاتحاد خطوة في الاتجاه الصحيح لسلة الوصل

أكد مدير الفريق الأول لكرة السلة بنادي الوصل، عبدالله سبيل، أن إنهاء «الإمبراطور» مرحلة ذهاب الدور التمهيدي لـ«كأس الاتحاد» في صدارة المجموعة يمثّل دفعة معنوية للاعبين، وخطوة في الاتجاه الصحيح نحو استعادة الوصل هويته فريقاً منافساً دائماً على ألقاب البطولات.

واختتم الوصل مشواره في مرحلة الذهاب متصدراً المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، بفارق نقطة عن حامل اللقب شباب الأهلي، ونقطتين عن البطائح صاحب المركز الثالث، في مجموعة تضم ثلاثة أندية فقط.

وافتتح «الإمبراطور» مشواره بالفوز على البطائح 87-77، قبل أن يتغلب على شباب الأهلي 75-68، ليحصد العلامة الكاملة في مباراتيه ويعتلي صدارة المجموعة.

وقال سبيل لـ«الإمارات اليوم»: «الدعم الذي أولته إدارة الألعاب الجماعية خلال السنوات الماضية لإعادة بناء الفريق، بالاعتماد على العناصر الشابة في النادي، إلى جانب التعاقدات التي تمت أخيراً على صعيد الجهاز الفني والمحترفين الأجانب، بدأ يؤتي ثماره، بإنهاء الفريق مرحلة الذهاب في صدارة المجموعة، وهو ما يمثل دفعة معنوية قوية للاعبين بأننا نسير في الطريق الصحيح نحو استعادة هوية (سلة الوصل) كمنافس دائم على البطولات».

وأوضح: «تم خلال السنوات الماضية إعادة بناء الفريق من خلال العناصر التي تزخر بها فرق المراحل السنية، قبل أن تتجه إدارة النادي، ومع توافر الزاد البشري من العناصر المواطنة الموهوبة، إلى مرحلة جديدة من الدعم، بالتعاقد للمرة الأولى منذ سنوات طويلة مع ثلاثة محترفين أجانب، إلى جانب وضع الثقة في المدرب التركي أتيلا أنداش، صاحب الخبرة الطويلة مع منتخبات المراحل السنية في بلاده».

وأضاف: «جاءت النتائج مع انطلاقة الموسم الجديد مبشرة، سواء بالفوز في المباراة الافتتاحية على البطائح، أو الانتصار على شباب الأهلي، وهو ما منحنا فرصة إنهاء مرحلة ذهاب الدور التمهيدي في صدارة مجموعتنا الأولى».

وتابع: «رغم دخول فريق الوصل مباراته أمام شباب الأهلي في ظل غيابات مؤثرة، من بينها صانع الألعاب حميد هاشل، المنضم حديثاً إلى الفريق قادماً من الشارقة، إلى جانب غياب الموهبة الشابة عبدالعزيز خليفة، فإن بقية العناصر قدمت المطلوب منها، واستطاعت فرض حضورها على أرضية الملعب والخروج بنتيجة الفوز».

وأشار سبيل إلى أن الصدارة المبكرة تضع مزيداً من المسؤولية على لاعبي الفريق قبل انطلاق مرحلة الإياب، التي يدشنها «الإمبراطور» في السابعة مساء اليوم بمواجهة البطائح.

النصر يهزم الشارقة وينفرد بصدارة المجموعة الثانية

انفرد النصر بصدارة المجموعة الثانية، عقب فوزه أول من أمس على ضيفه الشارقة بنتيجة 88-82، في ختام مرحلة ذهاب الدور التمهيدي.

وفي المباراة الثانية للمجموعة، انتزع الجزيرة فوزاً صعباً من مضيفه الوحدة بفارق نقطة واحدة، بنتيجة 81-80.

واعتلى النصر صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد ست نقاط، بفارق نقطتين عن الشارقة الذي تراجع إلى المركز الثاني، فيما أنهى الجزيرة مرحلة الذهاب في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، والوحدة رابعاً بثلاث نقاط.

وتستهل فرق المجموعة الثانية مرحلة الإياب في السابعة مساء غد، حين يحل النصر ضيفاً على الجزيرة، فيما يلتقي الشارقة مع مضيفه الوحدة.