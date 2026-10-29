شباب الأهلي يدشن حملة الدفاع عن لقب دوري السلة من بوابة الجزيرة

يدشن حامل اللقب فريق كرة السلة بنادي شباب الأهلي، في السابعة مساء اليوم، حملة الدفاع عن لقبه في بطولة الدوري العام، حين يحل ضيفاً على الجزيرة في لقاءٍ يجمعهما في افتتاح الجولة الثانية من ذهاب الدور التمهيدي للبطولة.

وتستكمل الجولة، غداً، في التوقيت ذاته، بلقاء قمة يجمع الشارقة مع مستضيفه الوصل، على أن يحل النصر ضيفاً على الجزيرة، في مواجهات يتطلع خلالها كل من «الملك» و«الإمبراطور» و«العميد» لانتصارهم الثاني بعد الفوز في الجولة الافتتاحية، حيث فاز النصر على الجزيرة (107-78)، والشارقة على الوحدة (89-82)، والوصل على البطائح (90-87).

وخضع شباب الأهلي في الجولة الافتتاحية لمرحلة الراحة، نظراً لاقتصار المنافسة في بطولة الدوري على سبعة أندية.