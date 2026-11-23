أكد مهاجم فريق يونايتد، عادل وجدان، أن المباراة كانت في متناول فريقه للخروج بالنقاط الثلاث، في اللقاء الذي جمعه، أول من أمس، بضيفه الوحدة، وانتهى بالتعادل الإيجابي (1-1)، على استاد راشد في دبي، في ختام الجولة التاسعة من دوري المحترفين.

وافتتح عادل وجدان التسجيل ليونايتد في الدقيقة 35، قبل أن ينتظر الوحدة حتى الدقيقة 87 لإدراك التعادل عبر رأسية لاعبه محمد قرباني، ليرفع الوحدة رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس، مقابل ثماني نقاط ليونايتد في المركز الـ10.

وقال وجدان لـ«الإمارات اليوم»: «النقاط الثلاث كانت في متناول اليد، إلا أننا في نهاية المطاف خرجنا بنقطة التعادل أمام فريق كبير ومنافس دائم على لقب الدوري».

وعن تكرار نتيجة التعادل ليونايتد بأداء مماثل، بعدما تعادل في الجولة الأخيرة من كأس رابطة المحترفين أمام الشارقة، ثم أمام الوحدة، ومدى تطور النضج الدفاعي للفريق، قال وجدان: «الدفاع يبدأ من الهجوم، والفريق بات أكثر تنظيماً من الناحية الدفاعية، وكنا ندافع كفريق واحد، ما منحنا القدرة على إغلاق المساحات بوضوح، والانطلاق بشكل منظم في الشق الهجومي، ونتطلع إلى مواصلة هذا الزخم من أجل تحقيق مزيد من النقاط».

وتابع: «الالتزام بالجمل التكتيكية للجهاز الفني، وزيادة الانسجام بين العناصر، من العوامل التي نجحنا في اكتسابها خلال الفترة الماضية، وأسهمت في تقليل الثغرات الدفاعية والحد من استقبال الأهداف، ما منحنا ثقة أكبر في زيادة الفعالية الهجومية».