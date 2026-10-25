الوكيل: «سلة النصر» تدشن الدوري بغيابات مؤثرة

كشف المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي النصر، المصري حسام الوكيل، أن فريقه يستهل اليوم مشواره في بطولة الدوري العام بغيابات مؤثرة، تتمثل في صانع الألعاب صالح سلطان والمحترف الأميركي تايلور ستون، بسبب الإصابة، وذلك عندما يستضيف الجزيرة في السابعة مساءً، ضمن انطلاق مرحلة الذهاب من الدور التمهيدي.

وتُستكمل الجولة غداً في التوقيت ذاته، بمواجهتي الوحدة مع الشارقة، والوصل مع مضيفه البطائح.

وقال الوكيل لـ«الإمارات اليوم» إن صالح سلطان يعاني إصابة في الركبة أبعدته طوال المرحلة الماضية من الدور التمهيدي لمسابقة كأس الاتحاد، مشيراً إلى أن اللاعب سيواصل غيابه خلال الجولات المقبلة من الدوري، لاستكمال مرحلة التعافي.

وأضاف أن الأميركي تايلور ستون خضع لجراحة بعد تعرضه، مطلع الشهر الجاري، لإصابة في أحد أصابع اليد، خلال مباراة الفريق أمام الشارقة في ختام الدور التمهيدي لكأس الاتحاد، موضحاً أنه لايزال بحاجة إلى استكمال برنامجه التأهيلي، مع توقع عودته إلى صفوف الفريق قبل مواجهة البطائح في الجولة الرابعة.

وأوضح الوكيل أن النصر يستهل مشواره في الدوري بالاعتماد على محترف أجنبي واحد، هو الأميركي كورنيليوس هودسون، الذي قدَّم مستويات جيدة، سواء في كأس الاتحاد أو خلال مشاركة الفريق في بطولة دمشق الدولية.

وعن تقييمه لاستعدادات الفريق عقب المشاركة في بطولة دمشق الدولية، التي استضافتها العاصمة السورية خلال الفترة من الثامن إلى 16 أكتوبر الجاري، قال الوكيل إن التجربة كانت مثمرة، رغم خوض المنافسات بمحترف أجنبي واحد، مقابل ثلاثة محترفين لدى بعض الفرق المنافسة.

وأضاف أن الهدف الرئيس من المشاركة تمثل في تجهيز اللاعبين المواطنين، خصوصاً الدوليين حسن عبدالله ومامادو أنداي، العائدين من الإصابة.

وأكد الوكيل أن النصر يتطلع، رغم الغيابات، إلى تحقيق انطلاقة جيدة أمام الجزيرة والوحدة، قبل الخضوع للراحة في الجولة الثالثة، ثم مواجهة البطائح في الجولة الرابعة، معرباً عن أمله في استكمال تعاقدات الفريق مع المحترفين الأجانب واستعادة خدمات تايلور ستون قبل تلك المباراة.