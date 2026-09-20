شباب الأهلي يدشن حملة الدفاع عن كأس السلة بلقاء الوصل

يدشن فريق شباب الأهلي لكرة السلة حملة الدفاع عن لقبه في مسابقة «كأس الاتحاد المفتوحة»، حين يحل في السابعة مساء اليوم ضيفاً على الوصل، في لقاء يجمعهما لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، في ذهاب دور المجموعات. وتستكمل غداً منافسات الجولة بلقاءي المجموعة الثانية، حيث يلتقي النصر مضيفه الوحدة، فيما يحل الشارقة ضيفاً على الجزيرة.

وخضع شباب الأهلي للراحة في الجولة الافتتاحية التي اختتمت أول من أمس، لاقتصار مجموعته على ثلاثة فرق، في جولة شهدت فوز الوصل على البطائح (87-77)، والشارقة على الوحدة (116-73)، والنصر على الجزيرة (94-82).

يذكر أن شباب الأهلي حصد لقب «كأس الاتحاد» في مارس الماضي.