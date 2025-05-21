ماميدوف أول «أستاذ دولي كبير» في بطولة الشارقة للشطرنج  

نجح الكازاخستاني إدجار ماميدوف في الحصول على لقب «أستاذ دولي كبير»، خلال منافسات النسخة الثامنة من بطولة الشارقة الدولية لأساتذة الشطرنج، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة 350 لاعباً ولاعبة، وهي المرة الأولى التي تشهد البطولة حصول لاعب على هذا اللقب، بعدما حقق ماميدوف «النورم» الأخير بعد الجولة الثالثة.

ووفقاً لبيان صحافي، فقد افتتح ماميدوف مشواره بفوز ثمين على الأستاذ الدولي الكبير، الأوكراني إيهور سامونينكوف، وتعادل في الجولة الثانية مع الأميركي صموئيل سيفيان، وعلى الرغم من خسارته أمام المجري أدم كوزاك، فإنه حصل على لقب أستاذ دولي كبير.

من ناحية أخرى، دخل تسعة لاعبين في صراع المقدمة برصيد 2.5 نقطة، بعد الجولة الثالثة من المنافسات، وهم الهندي فيساخ، والصربي ألكسندر إندجيتش، واليوناني نيكولاس ثيودورو، والصيني داي تشانجرين، والهولندي أنيش جيري، والمجري أدم كوزاك، والبيلاروسي ميخائيل نكيتينكو، والأوزبكي أورتيك نيجماتوف، والروسي إيفان زيمليانسكي.