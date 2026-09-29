«ملتقى الفنون 2026» يرفع شعار «سرود»

أطلقت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين «ملتقى الفنون التشكيلية والبصرية 2026»، الذي يرافق الأطفال والناشئة والفتيات والشباب، في رحلة إبداعية شاملة تجمع بين التعلم والتجربة والإنتاج والعرض، ضمن مسار الفنون، تستمر إلى الثامن من نوفمبر المقبل، لتمكينهم من إحياء التراث الإماراتي، وتحويله إلى حكايات نابضة بالحياة، تُروى بالفن المعاصر.

ويأتي الملتقى هذا العام تحت عنوان «سرود»، المستلهم من عنصر تراثي إماراتي أصيل يرمز إلى التجمع والألفة وتبادل الحكايات وتعزيز التواصل المجتمعي، لتطوير مهارات المنتسبين في إعادة توظيف هذا العنصر في أعمال فنية معاصرة، تروي تفاصيل رحلتهم الإبداعية.