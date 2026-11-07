شرطة الشارقة تصدر تعليمات أمن الملاعب

أصدرت شرطة الشارقة تعليمات أمن الملاعب، داعية الجماهير إلى الحرص على الحضور مبكراً إلى الملاعب لتجنب الازدحام، وحمل بطاقة الدخول والتعاون مع رجال الأمن عند التفتيش، وتجنب إدخال المواد القابلة للاشتعال والألعاب النارية إلى الملعب والتدخين في المدرجات.

وأكدت عبر حسابها على منصة "إكس" في اشتراطات أمن الملاعب: "ضرورة جلوس الجماهير في المكان المخصص لهم، واحترام تعليمات المنظمين، مشددة على ضرورة إبلاغ أقرب رجل أمن عند رصد أي سلوك مريب أو خطر، والحفاظ على نظافة المكان، وتجنب تصوير الآخرين أو نشر صورهم دون إذن، والالتزام بمنطقة الجمهور وعدم تجاوز الحواجز".

وأشارت إلى أن التشجيع بروح رياضية يعكس وعي الجماهير ويرتقي بصورة الوطن، داعية إلى التشجيع بروح رياضية فالمنافسة تنتهي والاحترام يبقى، مؤكدة ضرورة الابتعاد عن المشاجرات والألفاظ المسيئة، داعية إلى التشجيع بإيجابية وتجنب كل ما يحمل عبارات أو رموزاً غير لائقة، فالتشجيع الواعي عنوان للروح الرياضية.