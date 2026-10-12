8 لاعبين يتأهلون إلى نهائيات بطولة حمدة بنت تريم لشطرنج المدارس العربية

حجز 8 لاعبين ولاعبات مقاعدهم في المرحلة النهائية من النسخة الثانية لبطولة حمدة بنت تريم لشطرنج المدارس العربية، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، وتقام نهائياتها يومي الثاني والثالث من نوفمبر المقبل في قاعة النادي، بمشاركة المتأهلين من مختلف الدول.

وضمت قائمة المتأهلين المصري مهاب أحمد عاصم، من مدرسة الطلائع الإسلامية للغات في مصر، في فئة الذكور تحت 7 سنوات، ومواطنته دانية محمد فتحي، من مدرسة المسار المصري في السعودية، في فئة الإناث تحت 7 سنوات.

وفي فئة الذكور تحت 9 سنوات، تأهل الهندي أرجون موروغيسان، من مدرسة العالم الجديد الدولية في السعودية، فيما حجزت السورية جويل يازد، من مدرسة نبيل حمادي السورية، مقعدها في فئة الإناث.

وفي فئة الذكور تحت 11 سنة، تأهل الهندي شيان نوشاد، من مدرسة كوزموبوليتان الدولية في الإمارات، بينما تأهلت الهندية سريوكثا ماركسيم، من المدرسة الهندية في عُمان، في فئة الإناث.

واكتملت قائمة المتأهلين بالمصري ديفيد جورج، من المدرسة البريطانية في مصر، في فئة الذكور تحت 17 سنة، وعنود عيسى، من مدرسة التكنولوجيا التطبيقية في الإمارات، في فئة الإناث.

وشهدت المرحلة الأولى من البطولة مشاركة 13 ألفاً و572 طالباً وطالبة، يمثلون 7546 مدرسة في 217 مدينة و22 دولة، فيما تأهل 80 لاعباً ولاعبة إلى المرحلة الثانية، بواقع 10 متأهلين في كل فئة، قبل أن تسفر المنافسات عن اختيار 8 لاعبين ولاعبات للنهائيات، بواقع متأهل واحد في كل فئة.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة تريم مطر تريم أن "بطولة حمدة بنت تريم لشطرنج المدارس العربية تهدف إلى نشر ثقافة الشطرنج بين طلبة المدارس، واكتشاف المواهب الواعدة ورعايتها، وتعزيز حضور اللعبة في البيئة التعليمية، لما لها من دور في تنمية التفكير الاستراتيجي، وتعزيز التركيز والقدرة على التحليل واتخاذ القرارات".

وقال تريم مطر: "إن البطولة تسعى إلى توفير منصة تنافسية تجمع الطلبة من مختلف الدول، وتتيح لهم تبادل الخبرات والتعرف إلى ثقافات متنوعة، إلى جانب ترسيخ قيم الانضباط والروح الرياضية والتنافس الإيجابي"، مشيراً إلى أن "الاهتمام بالشطرنج المدرسي يمثل استثماراً في قدرات الأجيال المقبلة، ويسهم في إعداد قاعدة من اللاعبين الموهوبين القادرين على التطور والوصول إلى مستويات متقدمة".

وأوضح أن "اللجنة المنظمة تحرص على مواصلة تطوير البطولة وتعزيز أثرها التعليمي والرياضي، بما يواكب أهدافها في توسيع قاعدة الممارسين، وتشجيع الطلبة على تنمية مهاراتهم الذهنية، وترسيخ مكانة الشارقة مركزاً داعماً للشطرنج والمبادرات الهادفة إلى اكتشاف المواهب وصقلها".