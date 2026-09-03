حاكم الشارقة يوجّه برفع الحد الأدنى للعيش الكريم إلى 20 ألف درهم

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، برفع مستوى العيش الكريم إلى حد أدنى يبلغ 20 ألف درهم، ليشمل الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية في حكومة الشارقة، والمتقاعدين من حكومة الشارقة ومن خارجها، إضافة لموظفي حكومة الشارقة (الجهات المركزية واللامركزية).

وقال رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، عبدالله إبراهيم الزعابي، لـ«الخط المباشر»، إن سموه وجّه برفع مستوى العيش الكريم للأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية في حكومة الشارقة إلى الحد الأدنى البالغ 20 ألف درهم، مشيراً إلى أن القرار يستفيد منه 6652 أسرة من مستفيدي المساعدات الاجتماعية، بتكلفة سنوية تبلغ 195,130,164 درهماً، اعتباراً من الأول من سبتمبر 2026.

وأضاف الزعابي، أن التوجيه يشمل 2251 متقاعداً من حكومة الشارقة، بتكلفة سنوية قدرها 113,056,572 درهماً، إضافة إلى 5300 مواطن من المتقاعدين من خارج حكومة الشارقة، ضمن «المنح التكميلية»، بتكلفة سنوية تبلغ 159 مليون درهم، لرفع مستوى العيش الكريم إلى الحد الأدنى نفسه.

وتشمل التوجيهات كذلك 17,776 موظفاً في حكومة الشارقة، من الجهات المركزية واللامركزية، بتكلفة سنوية تبلغ 720,002,652 درهماً، لرفع مستوى العيش الكريم إلى حد أدنى يبلغ 20 ألف درهم.