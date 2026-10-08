المرحلة الثانية من بطولة «حمدة بنت تريم» للشطرنج تنطلق بمشاركة 80 موهبة عربية

انطلقت صباح اليوم منافسات المرحلة الثانية من النسخة الثانية لبطولة «حمدة بنت تريم لشطرنج المدارس العربية»، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، بمشاركة 80 طالباً وطالبة تأهلوا من المرحلة الأولى التي سجلت مشاركة قياسية بلغت 13 ألفاً و572 طالباً وطالبة، يمثلون 7546 مدرسة من 217 مدينة في 22 دولة عربية.

وأقيمت منافسات المرحلة الثانية «عن بُعد» عبر منصة «lichess.org»، اذ تنافس المتأهلون الثمانون على ثماني بطاقات مؤهلة إلى النهائيات، بواقع لاعب واحد عن كل فئة من فئات البطولة.

وشملت المنافسات فئات تحت 7 و9 و11 و17 سنة، للطلاب والطالبات، بواقع 10 متأهلين من كل فئة إلى المرحلة الثانية، بعد ختام منافسات المرحلة الأولى التي شهدت إقبالاً واسعاً من المدارس والطلبة في مختلف الدول العربية.

وتشهد المرحلة الثانية منافسة بين أبرز المتأهلين من المرحلة الأولى لحسم بطاقات الوصول إلى النهائيات الحضورية، التي تستضيفها إمارة الشارقة يومي الثاني والثالث نوفمبر المقبل، بمشاركة ثمانية لاعبين ولاعبات، يمثل كل منهم فئة من فئات البطولة.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، تريم مطر تريم، إن المرحلة الثانية تمثل محطة مهمة في مشوار البطولة، بعدما نجح 80 طالباً وطالبة في بلوغها عقب منافسات قوية في المرحلة الأولى.

وأضاف في تصريحات صحافية: «نترقب منافسات جديدة تحمل المزيد من التحدي والإثارة، في ظل تقارب مستويات المتأهلين ورغبة كل لاعب ولاعبة في حجز بطاقة التأهل إلى النهائيات».

وأكد أن الحضور الكبير للطلبة والطالبات يعكس أهمية البطولة في دعم المواهب الشطرنجية المدرسية، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في منح هذه المواهب فرصة لإظهار قدراتها والتنافس على مستوى عربي، إلى جانب اكتشاف أسماء جديدة يمكن أن يكون لها مستقبل في اللعبة.