نبيل شعيل في «سمرة كويتية» على مدرج خورفكان

يستضيف مدرج خورفكان، في 12 ديسمبر المقبل، «سمرة كويتية» تحييها نخبة من نجوم الغناء والموسيقى الخليجية، وهم الفنانون نبيل شعيل وعبدالعزيز الضويحي وعلي عبدالله، في ليلة فنية تحتفي بأصالة الأغنية الكويتية وتنوع ألوانها الموسيقية، وتجمع بين الطرب الأصيل والأعمال الغنائية التي ارتبطت بذاكرة الجمهور الخليجي والعربي.

وتقدم الأمسية تجربة موسيقية تستحضر أجواء السمر الخليجي، بما تحمله من خصوصية فنية تجمع بين الكلمة واللحن والأداء، وتتيح للجمهور الاستمتاع بباقة من الأعمال الغنائية التي تعكس ثراء الموروث الموسيقي الكويتي، وامتداده في المشهد الفني الخليجي.

وتكتسب «سمرة كويتية» طابعاً خاصاً بإقامتها على مدرج خورفكان، الذي يجمع بين جمال موقعه المطل على الطبيعة الجبلية وتصميمه المعماري المميز، ويوفر أجواء استثنائية للأمسيات الفنية والعروض الجماهيرية.