الشارقة يحافظ على صدارة «دوري الشطرنج»

حافظ نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على صدارة الفئة المفتوحة من الدوري العام، بعد الجولة الرابعة برصيد سبع نقاط، رغم تعادله مع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية 3-3، فيما واصل نادي دبي ملاحقته بفوزه على نادي الفجيرة 4-2، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، وجاء أبوظبي ثالثاً برصيد ثلاث نقاط، والفجيرة رابعاً من دون نقاط.

وتُقام منافسات الجولتين الثالثة والرابعة بضيافة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، على أن يستضيف نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الجولتين الخامسة والسادسة يومي 28 و29 نوفمبر المقبل.

وفي منافسات السيدات، فاز نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية على نادي دبي بنتيجة 3.5-2.5 نقطة.