بدور القاسمي: صنّاع الكتاب أثبتوا قدرتهم على تجاوز التحديات

أكدت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أن الشارقة تؤمن بأن قوة قطاع النشر وقدرته على مواجهة التحديات تنبعان من التضامن والتعاون بين الناشرين عبر الحدود، مشيرةً إلى أن التحديات التي تواجه الناشرين في مختلف أنحاء العالم كثيراً ما تجد حلولاً مبتكرة، من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وأوضحت أن قطاع النشر أثبت، على امتداد الأزمات والتحولات التي مر بها، قدرته على تجاوز التحديات، ليس بالصمود وحده، بل بالتكيف وإعادة ابتكار أساليب العمل، وبناء جسور جديدة للتواصل مع القراء.

جاء ذلك خلال كلمتها الرئيسة في افتتاح أعمال الدورة الـ16 من مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين، الذي تنظمه الهيئة على مدار ثلاثة أيام في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 1433 ناشراً من 126 دولة، قبيل انطلاق الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وكرّمت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، خلال الافتتاح، شركة «كلوبر» الفائزة بمسار «ابتكار» ضمن صندوق الشارقة لاستدامة النشر (انشر)، بعد منافسة استقطبت 94 طلباً من 17 دولة، إذ تعمل الشركة في البرتغال والبرازيل، وتقدم حلولاً مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لقطاع النشر، ونجحت في تسجيل آلاف المعاملات المدفوعة خلال عامها الأول، وستحظى الشركة الفائزة بدعم من هيئة الشارقة للكتاب لتأسيس أعمالها في الشارقة.

من ناحيته، أشاد مدير معرض مسقط الدولي للكتاب، أحمد بن سعود الرواحي، خلال كلمة سلطنة عُمان، بافتتاح المؤتمر، بالمكانة الثقافية العالمية التي رسختها الشارقة، مؤكداً أن صناعة النشر تواجه تحولاً جديداً تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأكد اعتزاز السلطنة باختيارها ضيف شرف الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وما تتيحه هذه المشاركة من فرص للتعريف بإرثها الحضاري ومنجزها الأدبي والفكري، وتوسيع حضور الكتاب العُماني عالمياً من خلال الترجمة وتبادل حقوق النشر والشراكات المهنية المستدامة.

وشهد اليوم الأول من المؤتمر انعقاد 30 حلقة نقاشية ضمن أربع جولات، منها سبع باللغة العربية، تناولت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الكتب وتحريرها وتسويقها وترخيص محتواها، وإنتاج الكتب الصوتية وتوزيعها، وتطوير أعمال دور النشر الصغيرة والمتوسطة، كما بحثت حقوق الترجمة، وتحويل الكتب إلى أعمال سمعية بصرية، واستثمار الملكيات الفكرية، واستراتيجيات التسويق والوصول إلى القراء عبر المنصات الرقمية.

• 30 حلقة نقاشية شهدها اليوم الأول من «المؤتمر».