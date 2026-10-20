«الشارقة للمتاحف» تطل بحُلة بصرية جديدة

بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيسها، أطلقت هيئة الشارقة للمتاحف هويتها البصرية الجديدة، التي تعكس مسيرة تطورها وتطلعاتها مع دخولها عقدها الثالث.

وتجمع الهوية الجديدة الهيئة ومتاحفها الـ20 ضمن إطار بصري موحّد ومعاصر، يحتفي بالتراث الثقافي لإمارة الشارقة، ويؤكد التزام الهيئة بالحفاظ على المقتنيات المتحفية، وإثراء المعرفة والتعلّم والاستكشاف.

وقالت مدير عام الهيئة، ميساء سيف السويدي، إن الهوية الجديدة تعبّر عن عمق رسالة الهيئة وتطلعاتها نحو المستقبل، وتؤكد التزامها بصون التراث وإثراء المعرفة، والحفاظ على حيوية المتاحف بوصفها فضاءات للتعلّم والاستكشاف والحوار الثقافي.