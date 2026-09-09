الإمارات تحتضن البطولة العربية لشطرنج المدارس

ينظم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج النسخة الثانية من «بطولة حمدة بنت تريم لشطرنج المدارس» خلال الفترة من 7 أكتوبر إلى 3 نوفمبر المقبلين، بمشاركة طلبة المدارس من مختلف الدول العربية، وبرعاية الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، وبالتعاون مع وزارتي الرياضة والتربية والتعليم والاتحادين العربي والإماراتي للشطرنج.

وتبلغ قيمة الجوائز المالية للبطولة 60 ألف درهم، إلى جانب الكؤوس والميداليات وشهادات التقدير، فيما تقام المنافسات عبر الإنترنت من خلال منصة «lichess.org»، وتستهدف الطلبة والطالبات في أربع فئات عمرية تحت 7 و9 و11 و17 سنة، مع فصل منافسات الذكور عن الإناث.

وتنطلق التصفيات التمهيدية في 4 أكتوبر عبر الإنترنت، قبل أن تتواصل مراحل التأهل وصولاً إلى النهائيات الحضورية في الشارقة يومي الثاني والثالث من نوفمبر، وتختتم البطولة بحفل تتويج الفائزين في الثالث من الشهر ذاته، إذ يتوقع المنظمون مشاركة أكثر من 30 ألف طالب وطالبة.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تريم مطر تريم ، إن البطولة تستهدف دعم الشطرنج المدرسي وتحويله إلى مسار مستدام لاكتشاف المواهب وصقلها، ، إذ تستهدف البطولة توسيع المشاركة لتشمل مختلف الدول العربية يتيح للطلبة فرصاً أكبر للاحتكاك واكتساب الخبرة.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي للكشف عن تفاصل البطولة: "أن استضافة النهائيات في الشارقة تعكس اهتمام الإمارة بتطوير الشطرنج المدرسي وربط المواهب بالأندية والمنتخبات الوطنية، بعدما شهدت السنوات الثلاث الماضية ممارسة 11,350 طالباً وطالبة للعبة في 274 مدرسة، وتأهيل 807 معلمين ومعلمات، وافتتاح 117 نادياً للشطرنج في المدارس.

من جانبه، وصف رئيس اتحاد الشطرنج الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري، البطولة بأنها مبادرة إماراتية تهدف إلى توسيع قاعدة ممارسي اللعبة واكتشاف المواهب في سن مبكرة، مؤكداً أن انتقالها إلى المستوى العربي يعزز مكانة الإمارات ودورها في تطوير الشطرنج.

وقال الخوري: إن الاتحاد سيواصل دعم نشر اللعبة في المدارس، واكتشاف المواهب وتأهيلها وربطها بالأندية والمنتخبات الوطنية، باعتبار المراحل السنية قاعدة أساسية لصناعة أبطال المستقبل وتعزيز نتائج شطرنج الإمارات.