الوصل يهزم بني ياس بثلاثية ويصعد إلى وصافة الدوري

عزز فريق الوصل من حظوظه في حجز بطاقة مؤهلة إلى دوري أبطال آسيا لكرة القدم «النخبة»، بعدما حقق فوزاً ثميناً على ضيفه بني ياس بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد زعبيل مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين.

وقفز «الإمبراطور» إلى وصافة ترتيب فرق الدوري مؤقتاً بعد أن رفع رصيده إلى 46 نقطة، في انتظار نتيجة مواجهة الشارقة (45 نقطة) أمام خورفكان، بينما تجمد رصيد «السماوي» عند 26 نقطة في المركز الـ11.

وكانت البداية قوية لأصحاب الأرض، حيث تقدموا بهدف أول مبكر أحرزه مدافع بني ياس جواو فيكتور بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 12، ما منح الفريق أفضلية مبكرة.

وتعقّدت مهمة بني ياس أكثر بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مدافعه حسن المحرمي في الدقيقة 28 بسبب اعتداءه على لاعب الوصل نيكولاس خمينيز بالمرفق، وهي البطاقة الحمراء الثالثة التي يتلقاها الفريق في آخر أربع مباريات بالدوري.

واستغل الوصل النقص العددي في صفوف منافسه، وأضاف الهدف الثاني عبر لاعبه سياكا سيديبي في الدقيقة 52، ورغم النقص نجح «السماوي» في تقليص الفارق عبر لاعبه لازار ماركوفيتش في الدقيقة 60، لكن محاولاته للعودة توقفت عند هذا الحد، إذ عاد أصحاب الأرض وأضافوا الهدف الثالث بواسطة جواو فيكتور في الدقيقة 87.

وتأزم موقف الضيوف بصورة أكبر للغاية بعد حصول سهيل النوبي على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 90+3 لتصبح بذلك البطاقة الحمراء الرابعة التي يحصل عليها «السماوي» في آخر أربع مباريات بالدوري.