كشف الحكم أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز، في تقريره، سبب طرد لاعب وسط برشلونة فيرمين لوبيز من مقاعد البدلاء، خلال فوز فريقه على فياريال 3-2، الأحد، على ملعب «كامب نو»، في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني، بعدما غادر اللاعب إلى غرفة الملابس قبل أن يتمكّن الحكم من إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

وأوضح الحكم أن فيرمين نهض من مقعده في الدقيقة 74، واقترب من الحكم الرابع واحتج بصوت مرتفع، مكرراً عبارة نابية بالإسبانية، فيما ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن اعتراضه جاء إثر مطالبة برشلونة بركلة جزاء لمصلحة أنتوني غوردون.

وكان فيرمين قد سجّل هدف التعادل 2-2 في الدقيقة 60، قبل أن يستبدله المدرب هانزي فليك بداني أولمو في الدقيقة 68، وجاء قرار الطرد بعد ست دقائق من خروجه، ليكمل برشلونة المباراة بـ11 لاعباً.

وتلقّى فليك إنذاراً لاعتراضه على القرار، وقال بعد المباراة إنه سأل الحكام عن سبب طرد فيرمين، وإنه لم يكن يعرف ما قاله اللاعب للحكم الرابع، مضيفاً أنه يحتاج إلى مزيد من المعلومات لفهم ما حدث.

وكان فياريال قد تقدّم بهدفين مبكرين عن طريق تاجون بوكانان وتاني أولواسيي، قبل أن يقلّص جيرارد مارتين الفارق في الدقيقة 56، ويدرك فيرمين التعادل بعدها بأربع دقائق، ثم حسم برشلونة الفوز بهدف سجّله مدافع فياريال باو نافارو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 66، ليحافظ الفريق الكاتالوني على صدارة الدوري.