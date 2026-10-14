أغرب تصرف يكلّف نجم بايرن ميونيخ أوليسيه أول بطاقة حمراء في مسيرته (فيديو)

شهدت مباراة بايرن ميونيخ الألماني ومضيفه فايكنغ النرويجي، الثلاثاء، لقطة مثيرة للجدل، بعدما تعرض لاعب الفريق البافاري، الفرنسي مايكل أوليسيه، للطرد إثر تصرف متهور تمثل في رمي الكرة في وجه أحد لاعبي المنافس، في دوري أبطال أوروبا.

اغرب تصرف قد تشاهده!!!! تصرف ساذج حرفيًا!!!!!! هكذا تم طرد اوليسي بسبب رميه الكره بوجه لاعب الخصم!!!!!😨😨😨😨😟😟😟😟😟 https://t.co/a7dXcYC845 — سهم (@1SMi_) October 14, 2026

وتعود الواقعة إلى الدقيقة 73، عندما حصل أوليسيه على بطاقة صفراء إثر ارتكابه خطأ بحق هنريك هيجهايم، في محاولة لإيقاف هجمة للفريق النرويجي، وأثناء إشهار الحكم البلغاري جورجي كاباكوف البطاقة الصفراء، رمى أوليسيه الكرة في وجه زلاتكو توبيتش، ما دفع الحكم إلى إشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجهه، ثم الحمراء، ليغادر الملعب مطروداً.

ويُعد هذا الطرد الأول في مسيرة لاعب خط الوسط الفرنسي، البالغ من العمر 24 عاماً، وانتهت المباراة بالتعادل 3-3، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.