طردان و3 أهداف.. الجزيرة يحسم قمة الوصل 2-1 ويستعيد صدارة الدوري

استعاد الجزيرة صدارة دوري المحترفين لكرة القدم، بعدما حسم قمة ضيفه الوصل بالفوز 2-1، اليوم الأحد، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن الجولة الثامنة، في مواجهة شهدت ثلاثة أهداف وحالتي طرد وإثارة امتدت حتى الدقائق الأخيرة.

وافتتح الجزيرة التسجيل في الدقيقة 18 عن طريق فينيسيوس ميلو، الذي حول برأسه كرة ركنية نفذها زميله فيلوني، مانحاً فريقه التقدم في الشوط الأول.

ورغم تأخره، فرض الوصل سيطرته على مجريات اللعب في النصف الأول، وصنع عدداً من الفرص الخطرة، لكن حارس الجزيرة إيرسين تألق في التصدي لمحاولات متتالية، أبرزها تسديدات هيرو وهوجو وعلي صالح، إلى جانب رأسية المغربي سفيان بوفنتي.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح الوصل في إدراك التعادل عبر نيكولاس خيمنيز، بعدما تابع عرضية زميله هوجو وأسكن الكرة الشباك عند الدقيقة 50، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

لكن فرحة خيمنيز لم تدم طويلاً، إذ أشهر الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا سامبايو البطاقة الحمراء المباشرة في وجهه عند الدقيقة 57، عقب مراجعة الواقعة عبر تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار)، بسبب ارتكابه حركة غير أخلاقية، ليكمل الوصل المباراة بعشرة لاعبين.

ولم تخل الدقائق المتبقية من الإثارة، بعدما أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه لاعب الجزيرة ماركوس ميلوني عند الدقيقة 79، ليغادر الملعب مطروداً، وتتساوى الكفة العددية بين الفريقين.

ورغم النقص العددي، نجح الجزيرة في خطف هدف الفوز عن طريق مالكو دي أوليفيرا عند الدقيقة 73، بعدما أنهى سلسلة من التمريرات الجماعية بتسديدة استقرت على يمين حارس الوصل، مانحاً أصحاب الأرض ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الفوز، رفع الجزيرة رصيده إلى 17 نقطة واستعاد صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الوصل عند 13 نقطة، ليتراجع مؤقتاً إلى المركز الخامس.