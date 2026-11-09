ماكينزي: قاتلنا بشجاعة والبطاقة الحمراء أثرت في بني ياس أمام عجمان

شدد الجناح الأيسر لفريق بني ياس، ماكينزي هانت على أن البطاقة الحمراء والنقص العددي لـ«السماوي» شكّلا نقطة فاصلة خلال الشوط الثاني لمباراة عجمان التي انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة الثامنة من دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «قاتلنا بشجاعة، ونجحنا في إنهاء الشوط الأول لصالحنا، وأعتقد أن البطاقة الحمراء غيّرت مجريات المباراة بعض الشيء، حيث اضطررنا إلى التراجع والدفاع، قبل أن يسجل عجمان هدف التعادل».

ونجح بني ياس في افتتاح التسجيل عبر لاعبه سافيور جودوين، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يشهر الحكم محمد الهرمودي البطاقة الحمراء في وجه لاعب بني ياس خميس المنصوري (61)، ليستغل عجمان النقص العددي في صفوف ضيفه، وينجح في إدراك التعادل عن طريق فيكتور هوغو (71).

