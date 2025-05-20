البطاقة الآسيوية تغري الوصل.. ومباراة «احتفالية» لشباب الأهلي

تتواصل اليوم منافسات الجولة الـ25 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بإقامة ثلاث مواجهات، إذ يلتقي الوصل وبني ياس على استاد زعبيل، ويستقبل شباب الأهلي «البطل» ضيفه دبا الحصن، ويتقابل العروبة مع البطائح على استاد دبا، فيما تختتم الجولة، بعد غدٍ، عندما يحل الشارقة المتوج أخيراً بلقب «دوري أبطال آسيا 2» ضيفاً على خورفكان.

الوصل - بني ياس

سيكون استاد زعبيل، في الساعة 18:10، مسرحاً لمواجهة الوصل وضيفه بني ياس، إذ يدخل «الإمبراطور» اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 43 نقطة، ويطمح إلى تحقيق الفوز من أجل تعزيز حظوظه في حجز إحدى البطاقات المؤهلة إلى النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا «النخبة»، ويُدرك أصحاب الأرض أن التفريط في النقاط في هذه المرحلة قد يُكلفه غالياً، لذا سيلعب بكامل قوته بحثاً عن الانتصار.

في المقابل، يخوض بني ياس اللقاء محتلاً المركز الـ11 برصيد 26 نقطة، في موسم لم يكن على مستوى الطموحات، إذ واجه الفريق صعوبات كبيرة ونجا من خطر الهبوط، ويأمل «السماوي» إنهاء الموسم بأداء مشرف وتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على تحسين مركزه في جدول الترتيب.

شباب الأهلي - دبا الحصن

يستقبل شباب الأهلي، المتوَّج بلقب الدوري منذ الجولة الـ23، ضيفه دبا الحصن في مواجهة ذات طابع احتفالي للفريق البطل، في اللقاء الذي سيستضيفه استاد راشد في دبي الساعة 21:00.

ويحتل «فرسان دبي» الصدارة برصيد 57 نقطة، ويدخل المباراة بأريحية تامة، لكن الجهاز الفني ولاعبيه يدركون أهمية العودة للانتصار بعد الخسارة على يد الوصل والتعادل أمام النصر، حتى لا تفسد نتيجة اليوم فرحة التتويج باللقب. في المقابل، فإن دبا الحصن، صاحب المركز الـ13 (قبل الأخير) برصيد 16 نقطة، قد تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

العروبة - البطائح

يشهد استاد دبا، الساعة 21:00، مواجهة العروبة أمام ضيفه البطائح، في لقاء يجمع بين فريقين عاشا موسماً صعباً.

ويحتل العروبة المركز الأخير برصيد 10 نقاط، وقد ودّع دوري المحترفين بعد أن تلقّى 20 خسارة في 24 مباراة، واستقبلت شباكه 60 هدفاً، ليُعدّ أضعف دفاع في المسابقة هذا الموسم.

في المقابل، يدخل البطائح المواجهة وهو في المركز الـ12 برصيد 24 نقطة، بعدما ضمن البقاء رسمياً مستفيداً من تعثر دبا الحصن، ويسعى الفريق من خلال مواجهتيه المتبقيتين لتحسين موقعه في جدول الترتيب، وإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة.