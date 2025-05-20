5 أندية تفرض نفسها على منصات تتويج المراحل السنية لكرة القدم

فرضت أندية شباب الأهلي والعين والفجيرة وكلباء والإمارات نفسها على منصات التتويج، في بطولات اتحاد كرة القدم للمراحل السنية الموسم الجاري، وأثبتت قدرتها على صناعة النجوم الواعدين في الملاعب.

وحصد شباب الأهلي درع مسابقة دوري تحت 21 سنة، بعد فوزه على مضيفه الظفرة 4-2 في الجولة الأخيرة، يوم الجمعة الماضي، وسجل له غيث عبدالله سهيل (هدفان)، وأبوإبراهيما كوناتي، ونايف أحمد مهيوب، فيما أحرز هدفي الظفرة محمد سواريه وعبدالله محمد.

واختتم «فرسان دبي» مشواره في صدارة ترتيب جدول المسابقة برصيد 56 نقطة (18 فوزاً، وتعادلان، وخسارتان).

كما فاز شباب الأهلي بلقب دوري تحت 11 سنة (ب)، رغم خسارته أمام الوحدة 1-3، إذ جمع 66 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النصر (الوصيف)، فيما جاء العين ثالثاً بـ55 نقطة.

وظفر العين بلقب دوري تحت 18 سنة (أ) بفوزه على الجزيرة 3-1 في الجولة الأخيرة للمسابقة، وسجل أهدافه عبدالله راشد، ومنتظر مهند، ومانع كريم، وللجزيرة كرم وائل.

وكان العين قد تصدر المسابقة برصيد 55 نقطة، حصدها من الفوز في 18 مباراة، وتعادل وخسارة، وجاء شباب الأهلي في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، ثم الإمارات في المركز الثالث وله 41 نقطة.

كما فاز العين بكأس الإمارات تحت 14 سنة، بعد تعادله مع مضيفه شباب الأهلي (أ) دون أهداف في إياب المباراة النهائية، وكان «الزعيم» قد حقق الفوز ذهاباً (4-2).

وفي دوري تحت 11 سنة (ج)، فاز الفجيرة باللقب، بعدما اعتلى الصدارة برصيد 61 نقطة (فاز 20 مباراة وتعادل مرة واحدة، وخسر ثلاث مباريات).

وحصد كلباء لقب دوري تحت 11 سنة (ب) بفوزه على ضيفه غولدن ستار 4-1، أول من أمس، سجل له صالح الزعابي، ومحمد السماحي، ومتعب البلوشي، وسيف البلوشي، فيما أحرز هدف غولدن ستار عبدالعزيز الحمود.

وشهد دوري تحت 16 سنة (ب) تتويج فريق الإمارات باللقب، على الرغم من خسارته أمام ضيفه عجمان بهدف دون ردّ، السبت الماضي، ضمن مباريات الجولة الأخيرة للمسابقة.

«إيليت فالكونز» بطل الدرجة الثانية

تُوّج فريق «إيليت فالكونز» بدرع النسخة السادسة لمسابقة دوري الدرجة الثانية، الجمعة الماضية، على استاد نادي الحمرية، بعدما جمع 58 نقطة، يليه فريق سيتي وصيف المسابقة بـ55 نقطة.