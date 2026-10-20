رابطة المحترفين تحدد موعد «سوبر إعمار» بين العين وشباب الأهلي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية موعد إقامة كأس سوبر إعمار لموسم 2026-2027، التي تجمع بين العين وشباب الأهلي، والمقررة يوم الأحد 29 نوفمبر المقبل، عند الساعة 19:30، على استاد محمد بن زايد، تحت شعار «نبني إرثاً»، على أن يسبق المباراة حفل استثنائي.

ويدخل العين المواجهة بطموح التتويج بلقب كأس السوبر للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما جمع بين لقبي دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة في الموسم الماضي، فيما يتطلع شباب الأهلي، وصيف الدوري في الموسم ذاته، إلى إضافة لقب جديد إلى سجله في البطولة، التي توج بها سبع مرات في تاريخه.