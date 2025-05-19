عجمان يفرض التعادل على العين "في أرضه"

فرض فريق عجمان التعادل السلبي على مضيفه العين في استاد هزاع بن زايد، في الجولة الـ 25 (قبل الأخيرة) بدوري أدنوك للمحترفين.

وحافظ العين بالتعادل على مركزه الخامس في الترتيب برصيد 41 نقطة، كما فيما عزز عجمان مركزه التاسع برصيد 28 نقطة، بفارق النقطتين عن ملاحقه بني ياس بالمركز العاشر.

وجاءت بداية المباراة، حذرة من قبل الفريقين، مع بعض المحاولات الخجولة عبر تسديدات من خارج منطقة الجزاء لم تسفر عن خطورة، قبل أن ينشط العين تدريجياً، مع التركيز بصورة أكبر عبر التسديد من خارج المرمى كان اخطرها عبر المهاجم إريك في الدقيقة 27، إلا أن دفاعات "البرتقالي" ومن خلفه الحارس علي الحوسني كانت كفيلة بإبطال خطورة "الزعيم" والخروج بنتيجة التعادل السلبي مع نهاية الشوط الأول.

وعاود العين للضغط مع انطلاق الشوط الثاني، ليهدر مهاجمه المغربي سفيان رحيمي في الدقيقة 47 فرصة افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة خلفية بالكعب من لابا كودجو، إلا أن رحيمي سددها بعيدة عن القائم الأيسر للحوسني.

وواصل العين ضغطه، ليعود كودجو في الدقيقة 67 ويرسل كرة ذكية بالعمق إلى المغربي رحيمي داخل منطقة الجزاء ليسددها رحيمي بقوة إلا أن براعة الحوسني كانت كفيلة ابطال خطورة الهجمة.

وعاد حارس عجمان الحوسني للتألق بأبعاده تسديدة بلاسيوس القوية من ركلة حرة في الدقيقة 69، ليهدر البديل الأرجنتيني ماتيوس سانابريا في الدقيقة 87 أخطر الفرص لـ "الزعيم" بعد أن سدد برعونة من داخل منطقة الجزاء جاءت بعيدة عن القائم الأيمن.

وجرمت راية التسلل في الدقيقة 92 جمهور العني الفرحة، بعد أن تم الغاء الهدف الذي سجله الأرجنتيني سانابريا، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.