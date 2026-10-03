عجمان يفاجئ العين في أرضه

واصل العين، وصيف النسخة الماضية من كأس رابطة المحترفين، بدايته المتعثرة في المسابقة، وتكبد خسارته الثانية على التوالي، أمام ضيفه عجمان 2-3، أمس، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثانية، ليبقى «الزعيم» بلا نقاط، فيما واصل «البرتقالي» بدايته المثالية وحصد العلامة الكاملة.

وبدأت المباراة بالطريقة التي أرادها العين، عندما منحه يحيى بن خالق التقدم في الدقيقة 23 بضربة رأس، لكن عجمان سرعان ما أعاد المواجهة إلى نقطة البداية، بعدما أدرك إسماعيل مؤمن التعادل (33) بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، انقلبت المباراة لمصلحة «البرتقالي»، الذي سجل هدفه الثاني (50) بواسطة لورينسي ناسيمنتو، مستفيداً من متابعة كرة تصدى لها حارس العين حسن ساني.

وبعد 11 دقيقة فقط، وجه سعد الهداني ضربة أخرى لأصحاب الأرض، بعدما انفرد بحارس العين وسجل الهدف الثالث لعجمان (61)، ليجد «الزعيم» نفسه متأخراً بفارق هدفين، وقبل أن ينجح حسين رحيمي في تقليص الفارق (86).

وكان العين قد خسر في الجولة الأولى أمام الوصل 2-3، ليبقى رصيده خالياً من النقاط بعد جولتين، فيما رفع عجمان رصيده إلى ست نقاط بالعلامة الكاملة في بداية متباينة تماماً بين الفريقين.